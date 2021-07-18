Можно ли работать в огороде 18 июля в день чудотворца России Сергия Радонежского?
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Можно ли работать в огороде 18 июля в день чудотворца России Сергия Радонежского?

11:20:507/18/2021Фото: pxhere
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Хоть в день Сергия Радонежского настоятели церкви и советуют начинать какие-либо новые дела, саженцы, посаженные 18 июля в землю, будут слабыми, безвкусными и без аромата.

огород
Сергия Радонежского очень почитают

Православных праздников в российском календаре достаточно много. Одни из них являются незначительными, а другие отмечают всей страной. Совсем скоро грядет крупный церковный праздник – День Чудотворца России Сергия Радонежского. Если углубиться в культурные истоки, то можно узнать, что преподобный внес огромный вклад в историю государства. Поэтому отмечают 18 июля не только те, кто свято уверуют в Господа Бога, но и те, кто хочет привлечь удачу и богатство в жизнь. Чтобы Сергий Радонежский стал покровителем, необходимо знать, что можно, а что нельзя делать в этот день.

Несмотря на то, что на праздник нет поста, не рекомендуется злоупотреблять алкоголем или предаваться чревоугодию. Также, запрещены для употребления блюда из курицы или подобного мяса, так как считалось, что Сергий Радонежский покровительствует этой птице. Можно есть свежие овощи и блюда из них, крупы и ягоды. Ко всему прочему, в народе праздник называют «Капустником», постольку, поскольку 18 июля принято рубить капусту в огороде. В Древние времена капуста на Руси считалась почитаемым продуктом на столе. Какие еще работы можно проводить в этот день с землей.

Не рекомендуется заниматься поливочными работами. Можно подкормить цветы, обрезать плодовые деревья, собирать и уничтожать «падалицу», косить траву и уничтожать паразитов. В общем и целом, делать все то, что очищает сад и огород. 18 июля особое внимание следует обратить на Луну. Считается, что в святой праздник небесное светило начинает будто «играть». Если во время заката спутник Земли начнет переливаться всеми цветами радуги, будет урожай хорошим и изобильным.

Хоть в день Сергия Радонежского настоятели церкви и советуют начинать какие-либо новые дела, саженцы, посаженные 18 июля в землю, будут слабыми, безвкусными и без аромата. Исключением станут «усатые» растения, такие как дыня, горох, земляника, фасоль, или же семена декоративных растений и цветов. Строительные работы по участку лучше всего перенести на другой день. Также, не рекомендуется трогать корни растений, проводя с ними какие-либо манипуляции. Можно помолиться Сергию Радонежскому на здоровый и богатый урожай, удачу в садово-огородных делах.

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