«Зенит» разгромил «Локомотив» и разбил мечты соперника о Суперкубке
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«Зенит» разгромил «Локомотив» и разбил мечты соперника о Суперкубке

10:39:067/18/2021Фото: "Чемпионат"
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На протяжении 90 минут футболисты «Зенита» доминировали на поле, а игра «Локомотива» была похожа на тяжелую работу, сравнимую с каторгой.

Суперкубок в шестой раз взял "Зенит"

Вчера, 17 июля, в Калининграде прошла игра, по результатам которой был разыгран Суперкубок. «Зенит» выиграл у "Локомотива" со счетом 3:0.

На протяжении 90 минут футболисты «Зенита» доминировали на поле, а игра «Локомотива» была похожа на тяжелую работу, сравнимую с каторгой.

Три гола, ставшие разгромом для команды из Москвы, забили Далер Кузяев на 27-й минуте матча, Сердар Азмун на 57-й и на 83-й — Александр Ерохин.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка в шестой раз, больше него трофей доставался только ЦСКА, который семь раз им обладал.

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