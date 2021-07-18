«Зенит» разгромил «Локомотив» и разбил мечты соперника о Суперкубке

Вчера, 17 июля, в Калининграде прошла игра, по результатам которой был разыгран Суперкубок. «Зенит» выиграл у "Локомотива" со счетом 3:0.
На протяжении 90 минут футболисты «Зенита» доминировали на поле, а игра «Локомотива» была похожа на тяжелую работу, сравнимую с каторгой.
Три гола, ставшие разгромом для команды из Москвы, забили Далер Кузяев на 27-й минуте матча, Сердар Азмун на 57-й и на 83-й — Александр Ерохин.
«Зенит» стал обладателем Суперкубка в шестой раз, больше него трофей доставался только ЦСКА, который семь раз им обладал.