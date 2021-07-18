Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил Гран-при конкурса «Особый взгляд» в Каннах

Получение главной награды среди тех, кто отправил свои авторские работы на Каннский кинофестиваль стало неожиданностью для режиссера и Кира Коваленко не успела прибыть на церемонию и взять приз, за нее это сделал продюсер Александр Роднянский. Он произнес речь на сцене от имени победительницы.
- К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас, - отметил Роднянский, - Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма.
Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в небольшом североосетинском городке. События разворачиваются в семье, которая состоит из Заура — главного героя и его троих детей — двух сыновей и дочери, которая активно мечтает сбежать из-под гиперопеки отца.
Главный приз кинопремии «Особый взгляд» впервые достается российскому режиссеру. В этом году свою работу отправлял еще один отечественный кинодеятель Алексей Герман — младший с фильмом "Дело".