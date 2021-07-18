Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил Гран-при конкурса «Особый взгляд» в Каннах
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Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил Гран-при конкурса «Особый взгляд» в Каннах

11:27:207/18/2021Фото: © Norbert Scanella/PanoramiC/Reuters
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Действие фильма происходит в небольшом североосетинском городке. События разворачиваются в семье, в которой дочь мечтает сбежать из-под гиперопеки отца.

Кира Коваленко смогла обойти 20 претендентов на Гран-при, сняв искреннее кино о жизни в Осетии

Получение главной награды среди тех, кто отправил свои авторские работы на Каннский кинофестиваль стало неожиданностью для режиссера и Кира Коваленко не успела прибыть на церемонию и взять приз, за нее это сделал продюсер Александр Роднянский. Он произнес речь на сцене от имени победительницы.

- К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас, - отметил Роднянский, - Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма.

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в небольшом североосетинском городке. События разворачиваются в семье, которая состоит из Заура — главного героя и его троих детей — двух сыновей и дочери, которая активно мечтает сбежать из-под гиперопеки отца.

Главный приз кинопремии «Особый взгляд» впервые достается российскому режиссеру. В этом году свою работу отправлял еще один отечественный кинодеятель Алексей Герман — младший с фильмом "Дело".

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