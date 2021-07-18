Почему Тиша-бэ-Ав 18 июля – это день скорби и траура у евреев
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Почему Тиша-бэ-Ав 18 июля – это день скорби и траура у евреев

2:20:597/18/2021Фото: pxhere
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Полгода Тит пытался осадить крепкую крепость-храм, построенную из камня. За это время погибло более миллиона иудеев. Больше ста тысяч были взяты в плен и проданы в рабство.

роза
18 июля - день национального траура у евреев

«Тиша-бэ-ав» является иудейским праздником. Но, несмотря на то что его называют праздником, в этот день носят траур и скорбят все евреи планеты. 18 июля иудеям запрещено радоваться и веселиться. Также, соблюдается строжайший пост. Что же такого произошло в истории этого народа, что было наложено вето на самые лучшие эмоции и состояния человека?

Дело в том, что 18 июля 586 г. до н.э. и 70 г. до н.э. были разрушены Первый и Второй храмы. Храм для еврейского народа является местом пребывания Бога и концентрации божественной силы. Первый храм был построен царем Соломоном.

Сооружение представляло собой не просто памятник архитектуры, а, в первую очередь, место объединения израильтян, упрочнение связей между миром материальным и миром духовным. А Исаак Ньютон и вовсе считал Первый храм прототипом всех существующих храмов на Земле, ведь он был воплощением Ковчега Завета.

Первый храм разрушил со своим войском вавилонский царь Тит. Он хотел подчинить еврейский народ себе, разрушив их единство и веру в божественное предназначение. Но евреи просто так не сдавались. Они храбро обороняли святое место в течение долгого времени, пока одно римское войско сменялось другим.

В конце концов, измученные голодом, эпидемиями, отсутствием сна и подкрепления со стороны, жители обложили храм изнутри дровами, пропитанными смолой, и начали сдаваться. Когда счастливым римлянам удалось проникнуть вовнутрь храма, все вспыхнуло и загорелось сильным огнем.

Полгода Тит пытался осадить крепкую крепость-храм, построенную из камня. За это время погибло более миллиона иудеев. Больше ста тысяч были взяты в плен и проданы в рабство.

Второй храм был построен спустя несколько столетий по велению персидского царя Кира Великого архитектором Зоровавелем – потомком самих царя Давида и первосвященника Иехошуа. Сооружение так и назвали в честь архитектора «Храмом Зоровавеля». Но, к сожалению, его постигла та же учесть, что и Первый Храм. Построение снова уничтожили римляне во главе с Титом (тезка предыдущего царя) в ходе Первой Иудейской войны.

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