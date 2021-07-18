Пострадавший в ДТП на Toyota Chaser под Бердском просит вернуть ему память
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Пострадавший в ДТП на Toyota Chaser под Бердском просит вернуть ему память

11:38:177/18/2021Фото: АСТ-54
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Молодой человек оказался в больнице после серьезной аварии и не может вспомнить обстоятельства случившегося. А сидевший с ним в машине путается в показаниях.

"Тойота" разбита на трассе под Бердском

Пострадавший в ДТП сибиряк просит очевидцев вернуть ему память. Авария с участием Toyota Chaser произошла под Бердском в ночь на 11 июля. Два человека поехали встречать друзей на дорогу, чтобы отвезти их к месту отдыха, но так и не вернулись.

" Это случилось в промежуток с 22 до часу ночи. Они вылетели с дороги, врезались в две березы. Мой брат оказался в больнице с переломом позвоночника и сотрясением головного мозга. Он ничего не помнит. Друг, который был с ним в автомобиле и не пострадал, путается в показаниях. Мы даже не можем понять, кто из них был за рулем. "Тойота" принадлежит брату, но на каком сидении он был — пассажирском или водительском - мы до сих пор не знаем", — рассказала КП-Новосибирск сестра пострадавшего Эльвира.

Она просят очевидцев ДТП откликнуться и рассказать сотрудникам ГИБДД, что же произошло на самом деле.

"Кто-то же вызвал на место "скорую" и полицию. Предположительно, мы знаем, что их в пути подрезала какая-то машина, они не справились с управлением и съехали с дороги", — отметила сестра пострадавшего.

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