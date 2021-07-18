Что можно и нельзя делать на огороде по лунному календарю в полнолуние Водолея 24-25 июля 2021 года?

Издавна люди верили в различные приметы и знаки судьбы. У многих народов под каждое событие жизни были заведены даже отдельные календари. Одним из популярных и сохранившихся по сей день календарей является лунный. Он помогает правильно следовать биоритму Земли, тем самым, способствуя удаче и улучшению каких-либо процессов. Например, отрастить волосы или вырастить плодотворный урожай.
24 и 25 июля 2021 года пройдет очередное полнолуние в фазе Водолея. Этот знак зодиака характеризует сам по себе отсутствие стабильности, постоянный поиск чего-либо нового и различные непредвиденные обстоятельства. Любителям заниматься садом и огородом пригодятся знания, касающиеся этого дня, а именно, что можно и нельзя делать с растениями и землей на участке.
Луна 24 июля в Водолее бесплодна. Это значит, что посаженные в этот день культуры будут хилыми, вялыми, плохо приживутся в земле, будут долго всходить и «капризничать» во время роста. Однако сильные растения ждет настоящая победа: они вырастут с мощными и плодовитыми корнями, крепкими стеблями, красивыми цветками, сочными плодами. Это время будет удачным для тех, кто любит различные эксперименты, так как небесное светило в данной фазе может повлиять на «генетическую предрасположенность» растения, сделав его необычным, аномальным, мутированным.
В этот день следует заняться разрыхлением земли, вспашкой огорода, уничтожением паразитов, обеззараживанием участка химикатами, сбором и заготовкой урожая.
25 июля Луна пойдет на убыль. Это значит, при обработке почве нужно быть предельно осторожными со стеблями растений, так как они становятся в этот период слабыми, и неосторожные движения могут повлечь за собой их дальнейшую гибель. Но зато корни начинают расти лучше, укрепляться, давать новые витки для проращивания на будущий год. В этот день культуру можно не поливать.
Рекомендуется высадках клубневых и луковичных видов культур, обрезка растений, обработка земли инструментом и химикатами, сборка и заготовка урожая. Можно подкармливать корни растений.