Вкуснейшая закуска из кабачка: Понадобиться всего 4 ингредиента

Издавна на Руси по праздникам было принято гулять на широкую ногу. Даже столы специально изготавливались тяжеловесными – из хорошего крепкого дерева, чтобы создавать дополнительный антураж изобилия. Как правило, среди яств была домашняя выпечка, свежий урожай, улов или дичь, и консервация. Времена шли, а традиция сохранилась и по сей день. Невозможно представить настоящее русское торжество без бабушкиных солений и варений. Но особенной народной закуской, пользующейся любовью и повышенным спросом, является закуска из кабачка.
Кабачок может сохранять свои полезные свойства в течение полугода. А витамин В1, который содержится в овоще полезен для правильной работы ЖКТ, укрепления сердечно-сосудистой системы и нормализации работы эндокринной системы.
Приготовить такое нехитрое блюдо дома самостоятельно может как опытный дачник, так и молодая хозяйка, которая приобретает продукцию с огорода на рынке. Кабачок солят или готовят свежим – все зависит от наличия свободного времени и стиля обеденного стола. Представляем вниманию несколько различных рецептов, в составе которых всего 4 ингредиента для приготовления вкуснейшей закуски из кабачков.
Кабачковые палочки
Нежное и сочное блюдо готовится из свернутых в трубочку ломтиков овоща в соусе из сметаны и приправ по вкусу, обваленных в панировке из тертого твердого сыра и сухарей крупного помола. Выпекается такое блюдо около 20-25 минут при температуре духовки 180-200°С.
Кабачковые рулетики
Необходимо предварительно обжарить ломтики кабачка, после чего избавить их от лишней влаги и растительного масла. Смешать сливочный (творожный) сыр с тертой зеленью и чесноком. Кладем начинку на ломтик кабачка и закручиваем его в рулетик. Можно зафиксировать рулетик атле (шпажкой для канапе). Блюдо готово!
Кабачковый бутерброд
Здесь тоже не потребуется особой смекалки или усилий со стороны повара. Вместо хлеба для приготовления бутерброда используем толстый, предварительно обжаренный ломтик кабачка. Сверху кладем свежий ломтик помидора, поверх которого выкладываем тертый твердый сыр вперемешку с майонезом и чесноком. Украсить блюдо укропом или веточкой петрушки.
Теперь можно не волноваться, что кому-то из гостей не понравится обед или ужин, ведь есть рецепты, которые удовлетворят даже самого изысканного гурмана!