Лунный календарь растущей и убывающей луны для стрижек в августе 2021 года

Несмотря на то, что человечество живет в век информационных современных технологий, некоторые люди по-прежнему убеждены во влиянии некоторых небесных светил на происходящие земные события. Например, Луны, оказывающей действие на различные процессы и даже электромагнитные волны. Но больше всего загадочный месяц влияет на различные судьбоносные решения и дела. Если говорить о каких-либо повседневных мелочах, то следует «прислушаться» к спутнику Земли, когда приступаете к работе с землей или, когда идете в парикмахерскую.
Ведь издавна считается, что волосы человека обладают своеобразной энергетикой, некой таинственной связью с Космосом. И если нарушить эту связь, проходящую по волосам-каналам, то можно вполне испортить в дальнейшем жизнь. Август – последний месяц лета, отпуска в теплое время года, когда хочется выглядеть свежо и красиво больше всего, и есть свободное время для посещения салонов красоты. Но в какие дни августа можно делать прическу и красить волосы, чтобы это принесло лишь пользу.
Существует поверье, что в воскресные дни нельзя проводить стрижку волос – можно «состричь» судьбу и удачу. И 1 августа как раз приходится на седьмой день недели. Тем, кто хочет отрастить шевелюру, следует стричься на растущую Луну, а кто сделать ее гуще – на убывающую. 2 августа является убывающим благоприятным для этого действия 23-24 лунным днем в Близнецах. Сюда же относится 5-7 августа (Луна в Раке и Льве).
Не рекомендуется стричься в августе на новолуние – 8 августа в воскресенье, когда Луна будет еще во Льве. А вот с 9 по 12 августа растущая Луна порадует тех, кто давно откладывал поход к стилисту-парикмахеру. Небесное светило войдет в фазу Девы и Весов.
Несмотря на существующее поверье, касающееся воскресных стрижек, астрологи советуют обновить прическу 15 августа в первую четверть Луны в фазе Скорпиона. Это поспособствует привлечению новых позитивных событий в жизнь. Растущая Луна в Козероге сохранится 18 и 19 августа. С 27 по 29 августа Луна будет убывать в Тельце и Близнецах. А 30 числа – последняя четверть в Близнецах, когда стрижка волос будет благоприятной.
Соблюдайте эти нехитрые астрологические рекомендации, и будет в жизни счастье!