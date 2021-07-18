Как готовить чеснок к зимнему хранению?
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Как готовить чеснок к зимнему хранению?

11:20:077/18/2021Фото: pxhere
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Чтобы сохранить плод, его необходимо правильно собрать. Так, понять, что яровой чеснок готов к сбору поможет пожелтевшая засохшая ботва, истонченная чешуйка в стрелах и потрескавшиеся соцветия.

чеснок
Чеснок должен быть отлично просушен

Большинству дачников море удовольствия приносит сам процесс взращивания культур, начиная от приготовления почвы перед посевом и заканчивая сбором урожая. Но все-таки садоводство и огородничество придумали не для того, чтобы скоротать свободное время, а чтобы сделать запасы на зиму и радовать изобильным столом друзей и родственников не только по праздникам, но и в будние дни.

Не все, что растет на огороде, обязательно нужно солить, варить или консервировать. Некоторые культуры можно хранить в первоначальном виде в течение долгого времени. Остается лишь вопрос, как правильно это сделать, чтобы урожай не покрылся плесенью или гнилью. Например, чеснок, который любит прорастать или становиться мягким, если на него не обращать внимания.

Первой ошибкой многих дачников является хранение плода таким, какой он есть. Существует несколько сортов чеснока – от этого зависят индивидуальные особенности подготовки культуры. Основными из них выступают яровой и озимый. Отличить их можно по высадке и сбору. Яровой сажают весной и собирают после середины лета, а озимый высаживают осенью и собирают только в начале августа следующего года. У ярового чеснока несколько рядов зубчика, растет без стрелки и стебля. Хранится лучше по сравнению со своим «холодным» братом.

Чтобы сохранить плод, его необходимо правильно собрать. Так, понять, что яровой чеснок готов к сбору поможет пожелтевшая засохшая ботва, истонченная чешуйка в стрелах и потрескавшиеся соцветия. Озимый чеснок важно собирать тогда, когда на улице ясно и сухо. После этого нужно очистить чеснок от земли и просушить в течение пяти дней. По прошествии этого времени, корни укорачивают до 3-5 мм, а стебли до 10 см.

Чеснок можно хранить в косах из стеблей в сухом и темном месте, в пучках до 25-ти луковиц (в таком случае стебель оставляют длиной 30 см), в капроновых чулках и сетках, а также тканевых мешках, предварительно обработанных соляным раствором. Если хранение планируется в ящиках, они должны быть с отверстиями для вентиляции. Стеклянные емкости нужно перед хранением тщательно простерилизовать. Рекомендуется посыпать чеснок натуральными антисептиками (мука, соль, луковая шелуха), которые будут препятствовать развитию плесени и гнили, а также впитывать излишнюю влагу. Чтобы корни чеснока не прорастали, их можно слегка прижечь или покрыть воском (парафином).

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