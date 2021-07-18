Кристина Орбакайте примерила на себя образ гейши
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кристина Орбакайте примерила на себя образ гейши

4:49:417/18/2021Фото: facebook.com/nakablykah
0

50-летняя певица выложила в сторис неожиданный образ. Очаровательным назвали новый лик певицы подписчики и поклонники.

Кристина Орбакайте перевоплотилась в гейшу

Кристина Орбакайте любит экспериментировать с образами от девочки-подростка до Екатерины Великой. Теперь стало ясно, что ей очень идет образ гейши, в котором она предстала в сторис в Instagram.

Шикарный вид Кристины в ультрамариновом кимоно и с пучком волос, который пронзают две палочки с иероглифами понравился подписчикам. Образ дочери Аллы Борисовны дополнен макияжем, который увеличил глаза и придал лицу свежесть и молодой румянец. Очаровательным назвали новый лик певицы подписчики и поклонники.

Кимоно не в первый раз надевает на себя Кристина Орбакайте, после Нового года она выставила фото в виде гейши с палочками в пучке, правда тогда образ был создан в домашней обстановке. Все заметили, как Кристина похожа на свою маму Аллу Пугачеву именно на этой фотографии.

Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды
Признак предракового состояния: какое ощущение должно насторожить
Газманов остался без недвижимости: певец все рассказал сам
Бокерия раскрыл причину низких темпов вакцинации в России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Акинфеев об увольнеии Черчесова: смело и резко
Как быстро убрать живот: результат обрадует каждого
Что произошло в доме сибирской отшельницы Агафьи Лыковой
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос «СП-2»
кимонопевицаобраз гейши
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам нравится, как поет Орбакайте?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем Арафа чудесные картинки для мусульман
4:21:51 7/18/2021
С Днем Арафа чудесные картинки для мусульман
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафата 19 июля 2021 года
4:20:41 7/18/2021
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафата 19 июля 2021 года
Сбивший насмерть Кирилла Калинина на самокате Range Rover продают за 350 тыс. рублей после «несерьезного ДТП»
4:19:14 7/18/2021
Сбивший насмерть Кирилла Калинина на самокате Range Rover продают за 350 тыс. рублей после «несерьезного ДТП»
Утечку кислорода в российском модуле МКС в нескольких местах нашли эксперты НАСА
3:56:24 7/18/2021
Утечку кислорода в российском модуле МКС в нескольких местах нашли эксперты НАСА
БердскНа вертолете прилетает дачник в СНТ "Бердь" возле мусорной свалки Бердска
3:26:46 7/18/2021
На вертолете прилетает дачник в СНТ "Бердь" возле мусорной свалки Бердска
Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса
2:57:07 7/18/2021
Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса
Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших
2:35:55 7/18/2021
Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших
Почему Тиша-бэ-Ав 18 июля – это день скорби и траура у евреев
2:20:59 7/18/2021
Почему Тиша-бэ-Ав 18 июля – это день скорби и траура у евреев
Бердск9 пациентов погибли от коронавируса за сутки на 18 июля в Новосибирской области: Кто стали новыми жертвами?
2:16:56 7/18/2021
9 пациентов погибли от коронавируса за сутки на 18 июля в Новосибирской области: Кто стали новыми жертвами?
У МакSим отказало одно легкое: Подробности о состоянии певицы
1:57:41 7/18/2021
У МакSим отказало одно легкое: Подробности о состоянии певицы