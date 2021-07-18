Кристина Орбакайте примерила на себя образ гейши

Кристина Орбакайте любит экспериментировать с образами от девочки-подростка до Екатерины Великой. Теперь стало ясно, что ей очень идет образ гейши, в котором она предстала в сторис в Instagram.
Шикарный вид Кристины в ультрамариновом кимоно и с пучком волос, который пронзают две палочки с иероглифами понравился подписчикам. Образ дочери Аллы Борисовны дополнен макияжем, который увеличил глаза и придал лицу свежесть и молодой румянец. Очаровательным назвали новый лик певицы подписчики и поклонники.
Кимоно не в первый раз надевает на себя Кристина Орбакайте, после Нового года она выставила фото в виде гейши с палочками в пучке, правда тогда образ был создан в домашней обстановке. Все заметили, как Кристина похожа на свою маму Аллу Пугачеву именно на этой фотографии.