Утечку кислорода в российском модуле МКС в нескольких местах нашли эксперты НАСА
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Утечку кислорода в российском модуле МКС в нескольких местах нашли эксперты НАСА

3:56:247/18/2021Фото: Из чего сделан российский модуль?
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Вследствие выхода воздуха за пределы на станции постоянно падает давление. Некоторые щели заделали герметиком.

На МКС продолжает уходить воздух

С сентября 2019 года на российском модуле МКС начались проблемы с утечкой кислорода, через год экипажу удалось обнаружить щель, а заделать ее получилось только в марте 2021 года.

Позже была найдена еще одна щель, которую также загерметизировали, но утечка не прекратилась, хотя стала меньше. Поиски возможных щелей продолжились.

Вследствие выхода воздуха за пределы МКС на станции постоянно падает давление — в сутки на 0,4 мм ртутного столба (аварийные значения намного больше — 0,5 миллиметра в минуту).

- Эксперты из России и НАСА использовали несколько методов, пытаясь найти точные места других утечек, помимо тех, которые уже были определены. В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест и накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки, — сказал Дэвид Уэст — представитель НАСА по аэрокосмической безопасности.

В настоящее время на борту МКС находятся члены экипажа из разных стран - Олег Новицкий и Петр Дубров (Россия), Марк Ванде Хай, Шейна Кимброу и Меган МакАртур (США), командир станции Акихико Хосиде (Япония) и Том Песке (Франция) .

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