Кот Чешир из соседней кальянной держал в страхе по ночам владельцев магазина в Искитиме: Химловушка на него не действовала

В искитимском магазине в течение недели срабатывала сигнализация, а однажды даже активировалась химическая ловушка, распылившая по помещению слезоточивое вещество. Следов взлома или проникновения в помещение не было обнаружено, однако вызовы продолжались.
- Недовольные представители магазина требовали немедленно разобраться с проблемой, так как каждую ночь им приходилось прерывать заслуженный отдых и приезжать в магазин для совместного с гвардейцами осмотра. На вызов отвлекалась группа быстрого реагирования, которая в этот момент могла потребоваться в другом месте. Но игнорировать поступавшую на пульт централизованного наблюдения тревогу оперативные дежурные не могли – определить ложная тревога или боевая без осмотра объекта невозможно, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Агентстве безопасности "Гвардия".
"Гвардейцы" занялись проверкой оборудования, которая оказалась исправной. Решили внимательно изучить видеозаписи. И разгадка аномалии была найдена в виде кота, который заходил по ночам в помещение магазина.
- Проходя мимо кассы, он вздрогнул, вероятно от звука активировавшейся химловушки, но всё же не остановился, а важно и невозмутимо продолжил свой путь. Виновник был опознан сотрудниками магазина. Им оказался кот Чешир – завсегдатай кальянной, расположенной по соседству, - сообщили подробности "гвардейцы".
В настоящее время идет проверка на целостность оборудования в магазине Искитима и перекрытие всех возможных способов доступа в торговый зал, чтобы избежать повторения ночного кошмара.