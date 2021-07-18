Кот Чешир из соседней кальянной держал в страхе по ночам владельцев магазина в Искитиме: Химловушка на него не действовала
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кот Чешир из соседней кальянной держал в страхе по ночам владельцев магазина в Искитиме: Химловушка на него не действовала

5:10:507/18/2021Фото: Скриншот
0

Постоянная стработка сигнализации вымотала как предпринимателей, так и охранников АБ "Гвардия". Проникновений в торговую точку не зафиксировано. Только после просмотра записей с камер разгадали тайну.

Пушистый гость не давал спать по ночам сотрудникам магазина

В искитимском магазине в течение недели срабатывала сигнализация, а однажды даже активировалась химическая ловушка, распылившая по помещению слезоточивое вещество. Следов взлома или проникновения в помещение не было обнаружено, однако вызовы продолжались.

- Недовольные представители магазина требовали немедленно разобраться с проблемой, так как каждую ночь им приходилось прерывать заслуженный отдых и приезжать в магазин для совместного с гвардейцами осмотра. На вызов отвлекалась группа быстрого реагирования, которая в этот момент могла потребоваться в другом месте. Но игнорировать поступавшую на пульт централизованного наблюдения тревогу оперативные дежурные не могли – определить ложная тревога или боевая без осмотра объекта невозможно, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Агентстве безопасности "Гвардия".

"Гвардейцы" занялись проверкой оборудования, которая оказалась исправной. Решили внимательно изучить видеозаписи. И разгадка аномалии была найдена в виде кота, который заходил по ночам в помещение магазина.

- Проходя мимо кассы, он вздрогнул, вероятно от звука активировавшейся химловушки, но всё же не остановился, а важно и невозмутимо продолжил свой путь. Виновник был опознан сотрудниками магазина. Им оказался кот Чешир – завсегдатай кальянной, расположенной по соседству, - сообщили подробности "гвардейцы".

В настоящее время идет проверка на целостность оборудования в магазине Искитима и перекрытие всех возможных способов доступа в торговый зал, чтобы избежать повторения ночного кошмара.

Максакова в купальнике поразила поклонников
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Ему было 49 лет: умер популярный российский артист
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Максакова выставила в сеть фото в белом бикини
Признак предракового состояния: какое ощущение должно насторожить
сигнализацияпроникновение в магазинночные выезды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будет возвращаться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кристина Орбакайте примерила на себя образ гейши
4:49:41 7/18/2021
Кристина Орбакайте примерила на себя образ гейши
С Днем Арафа чудесные картинки для мусульман
4:21:51 7/18/2021
С Днем Арафа чудесные картинки для мусульман
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафата 19 июля 2021 года
4:20:41 7/18/2021
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафата 19 июля 2021 года
Сбивший насмерть Кирилла Калинина на самокате Range Rover продают за 350 тыс. рублей после «несерьезного ДТП»
4:19:14 7/18/2021
Сбивший насмерть Кирилла Калинина на самокате Range Rover продают за 350 тыс. рублей после «несерьезного ДТП»
Утечку кислорода в российском модуле МКС в нескольких местах нашли эксперты НАСА
3:56:24 7/18/2021
Утечку кислорода в российском модуле МКС в нескольких местах нашли эксперты НАСА
БердскНа вертолете прилетает дачник в СНТ "Бердь" возле мусорной свалки Бердска
3:26:46 7/18/2021
На вертолете прилетает дачник в СНТ "Бердь" возле мусорной свалки Бердска
Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса
2:57:07 7/18/2021
Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса
Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших
2:35:55 7/18/2021
Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших
Почему Тиша-бэ-Ав 18 июля – это день скорби и траура у евреев
2:20:59 7/18/2021
Почему Тиша-бэ-Ав 18 июля – это день скорби и траура у евреев
Бердск9 пациентов погибли от коронавируса за сутки на 18 июля в Новосибирской области: Кто стали новыми жертвами?
2:16:56 7/18/2021
9 пациентов погибли от коронавируса за сутки на 18 июля в Новосибирской области: Кто стали новыми жертвами?