Четверо детей сбежали из реабилитационного центра "Виктория" в Новосибирске: СК и полиция ищут пропавших уже сутки
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Четверо детей сбежали из реабилитационного центра "Виктория" в Новосибирске: СК и полиция ищут пропавших уже сутки

7:42:257/18/2021
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Из социального центра для профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних исчезли подростки в возрасте 14-16 лет. Все они из семей, попавших в трудную ситуацию.

Дети сбежали из реабилитационного центра

Следственными органами СК России по Новосибирской области совместно с полицией разыскивают пропавших детей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета вечером в воскресенье.

В ведомстве установили, что сутки назад, 17 июля, четверо подростков 2005-2007 годов рождения ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Виктория". С тех пор на связь с родственниками и родителями они не выходили.

Учреждение для профилактики безнадзорности и беспризорности, социального обслуживания детей и находится в Железнодорожном районе Новосибирска.

- По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области совместно с органами МВД России по Новосибирской области проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения детей, а также выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в Следственном комитете.

Минтруда Новосибирской области прокомментировало инцидент с пропажей четверых подростков.

— Ситуация с самовольным уходом несовершеннолетних из социально-реабилитационного центра находится на контроле Министерства труда и социального развития Новосибирской области. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были доставлены в учреждение для прохождения реабилитации по акту полиции. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия. К поиску несовершеннолетних подключены дополнительно волонтеры, — говорится в сообщении ведомства.

"Виктория" занимается социальной реабилитацией несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических и психотропных веществ, а также страдающих алкогольной зависимостью. В Центре также оказывают помощь детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, и членам их семей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в бердском поселке Вега постоянно убегает из дома 15-летний мальчик. Его возвращают отцу, но через какое-то время он снова идет бродяжничать.

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