Впервые в мире вирус обезьяны убил человека
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Впервые в мире вирус обезьяны убил человека

9:53:017/18/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Погибший житель Пекина в возрасте 53 лет. Он работал ветеринаром.

Сам вирус B впервые обнаружен в 1932 году.
Сам вирус B впервые обнаружен в 1932 году.

Вирус обезьяны  убил человека в Китае, пишет Global Times. Он стал первой жертвой в мире от этого обезьяньего вируса.
Погибший житель Пекина в возрасте 53 лет. Он работал ветеринаром. В рамках своей научной работы еще в марте 2021 года он вскрывал тела двух обезьян, а через месяц у него появились симптомы тошноты, рвота, лихорадка. Умер он 27 мая.
Сейчас, после исследования, подтвердили, что он умер от вируса обезьяны B. У близких ветеринара не обнаружили признаков заражения.
Сам вирус B впервые обнаружен в 1932 году. От него умирает 80% обезьян при заражении. В Китае усиливают контроль за лабораторными макаками.

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