Доверие президенту Владимиру Путину за неделю упало на 1,4%

ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям, сообщает www.wciom.ru
Показатель одобрения деятельности Президента с 5 по 11 июля 2021 года составил 58,2% (-1,4% за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 40,1% (+0,3п.п. за неделю) и 32,9% (-1,3п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 63,4% респондентов (-1,2п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 48,1% (-0,2п.п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 34,6% (+1,9п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 29,2% (-0,5п.п. за неделю), Сергею Миронову – 24,6% опрошенных (-0,1п.п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 28,3% (-0,4п.п. за неделю), КПРФ – 13,6% (-0,4п.п. за неделю), ЛДПР – 10,5% (-0,4п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 7% (-0,2п.п. за неделю).