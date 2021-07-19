Что принесет Полнолуние в Водолее на фронте любви каждому знаку зодиака с 19 по 25 июля 2021 года

Еженедельный любовный гороскоп вашего знака зодиака представлен здесь с астрологическим предсказанием, которое начинается с 19 июля по 25 июля 2021 года.
На этой неделе, сразу после того, как Солнце покинет знак зодиака Рак и войдет во Льва, мы прибудем с накоплением энергии по мере приближения к первому из двух полнолуний в Водолее и заставим нас двигаться вперед и назад между наслаждением тем, кого мы любим.
Лев привносит страсть в настоящее, и говорят, что пары становятся самыми счастливыми, когда мужчины могут оставить прошлое позади, а женщины больше не беспокоятся о будущем, что позволяет им встречаться в настоящем моменте, пишет https://www.yourtango.com.
Это то, что является темой вашего любовного гороскопа на этой неделе, потому что будущее, в котором можно бороться с жизнью прямо сейчас, может быть удивительным, если мы позволим себе это увидеть.Научиться находить баланс между мыслями о будущем, чтобы продвигаться к намеченной цели и получать удовольствие от того, что мы уже создали, может быть сложной задачей, но это также крадет наше счастье, радость и даже любовь.
Завтра всегда будет приходить, это само собой разумеющееся, но независимо от того, что мы делаем или не делаем, мы не можем контролировать, как оно наступит.
Итак, чтобы оставаться сосредоточенным на том, что только украдет любовь из настоящего момента.
Если вы пережили стрессовый период в ваших отношениях, из-за которого вы беспокоились о том, что произойдет, постарайтесь расслабиться в незнании на этой неделе.
Вместо того, чтобы волноваться, получится ли все это, представьте, что это уже произошло.
Иногда мы в конечном итоге строим планы только после того, как осознаем, насколько хорош тот момент, в котором мы находимся, который открывает нам глаза на новые способы существования и жизни.
Энергия на этой неделе будет ощущаться в быстром темпе, как будто мы быстро перемещаемся из одной главы в другую, но глоток свежего воздуха придет с Полнолунием, когда мы поймем, что уже оказались именно там, где должны быть.
Транзиты планет, влияющие на ваш еженедельный любовный гороскоп с 19 по 25 июля 2021 года.
Понедельник, 19 июля: Веста переходит в знак зодиака Весы.Двухмесячный транзит, заканчивающийся 20 сентября, сосредоточит внимание на доме, семье и серьезных отношениях.
Речь идет не только о том, чтобы улучшить или привнести больше этого в нашу жизнь, но и о совместной работе, достижении большего компромисса и совместной работе, чтобы вызвать изменения и рост в этих областях нашей жизни в течение следующих нескольких месяцев.
Вторник, 20 июля: Меркурий в Раке, секстиль с Ураном в Тельце.Однодневный транзит, который принесет захватывающие и неожиданные разговоры или новости. В частности, с Меркурием в Раке , разговоры о том, что для нас значит дом или как лучше создать это чувство в нашей жизни.
Среда, 21 июля: Венера входит в знак зодиака Дева.Этот переход, который продлится до 16 августа, посвящен не только любви, но и планам, которые мы разработали, чтобы это произошло.
Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на практических вопросах, речь идет о том, как принести исцеление и рост тому, через что мы недавно прошли или чему научились.
Отличный переход для планирования следующих шагов разлуки или новых отношений, а также благоприятный для помолвки, поскольку он означает долгую и стабильную совместную жизнь.
Четверг, 22 июля: Солнце входит во Льва.Начало сезона Льва, которое заставляет нас думать и действовать смело.
Следование своим сердцам и страстям становится названием игры при этом переходе, и нам становится легче преодолевать препятствия или преграды, которые раньше казались слишком сложными, чтобы справиться с ними.
Хотя этот сезон может помочь нам говорить правду, мы можем обнаружить, что в конечном итоге вместо этого мы будем ее реветь. В этом случае будьте нежны с собой, поскольку иногда нас по-настоящему слышат только тогда, когда мы это делаем.
Венера в Деве напротив Юпитера в РыбахОднодневный транзит, который заставит нас почувствовать себя очень общительными, готовыми расслабиться или отправиться в отпуск.
Если это невозможно, постарайтесь выделить себе дополнительное время для выполнения дел или продлить работу над крупными проектами, требующими больших затрат труда, например, переездом в новый дом.
Поскольку этот транзит - это удовольствие и расслабление, он также отлично подходит для отношений, поскольку мы будем испытывать больше привязанности друг к другу.
Пятница, 23 июля: Полнолуние в ВодолееЭто первое из двух полнолуний Водолея подряд этим летом, второе - в августе.
Хотя два полнолуния в одном знаке обычно не являются нормой, это происходит по очень божественной причине.
Водолей - это свобода, независимость и возможность создать жизнь, которую мы любим.
Считайте, что это первый акт чего-то, что должно продолжиться в августе.
Любые отношения, от которых мы изо всех сил пытались освободиться, завершатся в это время, и любые новые отношения, завязанные, будут основаны на сильном чувстве уважения и независимости.
Суббота, 24 июля: Меркурий в Раке в трине с Нептуном в Рыбах.Однодневный транзит, который поможет нам увидеть позитив, который присутствует в взгляде на вещи с более широкой картины.
Также возможно, что это поможет начать любые важные разговоры, которые у нас могут быть вокруг наших отношений и мечтаний, чтобы мы могли решить, как воплотить их в жизнь.
Воскресенье, 25 июля: Меркурий в Раке напротив Плутона в Козероге.
С этим однодневным переходом может последовать борьба за власть, особенно в семейных отношениях или в условиях разлуки или развода.
Хотя для всех нормально хотеть быть правыми, постарайтесь сосредоточиться только на тех боях, в которых стоит участвовать, чтобы, когда вы это сделаете, вы обязательно выиграете.
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Несмотря на то, что часто бессмысленно говорить вам, как Овну, не беспокоиться о том, как все обернется, это именно то, что вам следует делать на этой неделе.
Часто из-за своей импульсивной натуры вы склонны чрезмерно задумываться о вещах, особенно о тех, которые вызывают старую рану или способ общения с самыми близкими вам людьми.
В этот момент вам придется научиться доверять своему сердцу и смириться с шаг за шагом.
Телец (20 апреля - 20 мая)На этой неделе все может показаться немного сложным, поскольку вы вынуждены из своей зоны комфорта по-другому взглянуть на свои отношения.
Недостаточно просто иметь прочный фундамент, но нам также нужно иметь место, чтобы наши крылья могли летать.
Попробуйте добавить больше спонтанности в свою личную жизнь и даже в преданные отношения.
Слепо верьте и ищите радость в любой вновь обретенной свободе, которую вы, возможно, испытываете.
Близнецы (21 мая - 20 июня)На этой неделе вас попросят внимательно посмотреть на себя с точки зрения ваших убеждений о любви или конкретных отношениях. Если вы лжете или обманываете себя.
Это может быть вера в то, что определенная связь больше, чем она есть, или даже обесценивание кого-то, потому что они кажутся неправильными или не тем, что вы представляли для своего партнера.
Несмотря на то, что знание себя и наших потребностей всегда является приоритетом, мы должны убедиться, что знание основано на истине.
Рак (21 июня - 22 июля)Вы все еще живете в очень активное время, когда вас просят глубоко осмыслить и обработать то, через что вы недавно прошли.
Сегодняшняя тема для вас - большие сдвиги в осознании и физическом состоянии реальности, но вместо того, чтобы бросаться вперед и пытаться найти выход, просто просто почувствуйте, что может предложить этот момент.
Если вы не позволите себе почувствовать это сейчас, то не имеет значения, насколько хорошо все это может выглядеть со стороны.
Лев (23 июля - 22 августа)Это затишье перед бурей для вас. Момент, когда вы начинаете понимать, чего именно вы хотите, и все способы, которыми вы ранее отказались от своих мечтаний.
Постарайтесь не сурово относиться к себе и не зацикливаться на мысли о том, как бы вы поступили по-другому, и вместо этого попытайтесь найти признание.
Это касается недолговечных отношений, решений или действий, на которые вы оглядываетесь и передергиваете, и общего пути, по которому ваша жизнь шла до этого момента.
Чем больше мира вы можете создать для себя, тем меньше человек или отношения смогут его украсть.
Дева (23 августа - 22 сентября)Любовь занимает центральное место на этой неделе, поскольку вы вспоминаете, каково это - подчиняться тому, что только хорошо.
Но, как и в случае с общей темой на этой неделе, речь также идет о балансе.
Это означает, что как бы хорошо вы ни чувствовали себя в этот момент, вы также не совсем там, где хотите быть, поэтому необходимо составить план.
Вместо того, чтобы пытаться отсортировать это с помощью списков и практических идей, попробуйте вместо этого искать знаки во Вселенной.
Посмотрите, что вы должны делать или куда вы должны идти, а затем поверьте, что человек, который должен быть в вашей жизни, появится для вас
Весы (23 сентября - 22 октября)В то время как другие могут бороться на этой неделе, вы задаетесь вопросом, о чем идет речь.
Обычно, если вы не настроены на страх, вы можете уравновесить большую картину с деталями, присутствующими в данный момент.
Это означает, что на этой неделе вы должны почувствовать, что энергии Вселенной наконец-то сравнялись с вашей, и из-за этого вы будете чувствовать, что получаете различные подтверждения того, что вы действительно на правильном пути.
Единственное, на что вы должны обратить внимание, - это то, живете ли вы из-за страха перед повторением прошлого, которое в конечном итоге всегда будет зависеть от вас и того выбора, который вы делаете в данный момент.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Пора отряхнуться и осмотреться. Если их нет с вами, если они не появляются, если вы не чувствуете поддержки с их стороны, тогда они не ваша личность.
Позвольте мне все так просто на этой неделе. Вам не нужно тратить время на размышления о тех, кто не думает о вас, особенно потому, что все это уводит вас от того, что происходит прямо сейчас перед вами.
Ошибка номер один, которую мы совершаем в любви, - это привязать свое счастье к кому-то, кого нет рядом, игнорируя того, кто стоит прямо перед нами.
Поднимите голову и осмотритесь, вы можете понять, что она все время была прямо перед вами.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Все сводится к тому, что на этой неделе в вашей жизни царит чувство успеха и судьбы.
Это та магия, когда мы наконец видим, что каждое решение, которое мы когда-либо принимали, привело нас туда, где мы находимся сейчас, какими бы мрачными ни казались некоторые из них.
Для вас же баланс, о котором идет речь, заключается в том, позволяете ли вы себе это видеть или полны решимости существовать в том, чего больше нет.
Все, через что вы прошли в своей жизни, привело вас к этому моменту, но это не значит, что это или даже эта версия вас все еще существует.
Узнавайте, когда закрываются определенные главы, чтобы вы могли наслаждаться теми, которые только начинаются.
Козерог (22 декабря - 19 января)У вас может быть впереди трудная неделя, когда вы поймете, что есть определенные области своей жизни, в которых вы чувствуете себя застрявшим.
Вероятно, ваш романтический сектор на этом этапе и влияние, которое, как вы чувствуете, в конечном итоге они оказывают на вас, и решения, которые вы начинаете видеть, что вам нужно принять для себя.
Осознать это может быть страшно, но еще страшнее притвориться, что вы не осознали этого, и ожидать, что ваша жизнь будет продолжаться.
Мы познаем истину в тот момент, когда нам предназначено, поэтому на этой неделе постарайтесь оставаться в курсе того, что показывает вам настоящий момент.
Водолей (20 января - 18 февраля)Это будет неделя расправленных крыльев и ощущения, что вы готовы взлететь. Вы так много сделали, чтобы добраться до этого момента, убедитесь, что вы остановились, чтобы осознать, что будущее, о котором вы мечтали, наступило.
Несколько лет назад вы, скорее всего, даже не узнали бы вас, и это не так красиво, потому что это означает, что мы выросли даже дальше, чем наши собственные ожидания.
Хотя на этой неделе нет никаких очевидных красных флажков, на которые стоит обратить внимание, может возникнуть ситуация, в которой вас будут проверять, чтобы увидеть, насколько далеко вы выросли. Даже не моргайте глазом, вот оно.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Если мы все еще держимся за то, как, мы мечтали, что это будет выглядеть, мы упустим то, как это происходит.
Хотя особенно для вас, чтобы высказаться и убедиться, что ваши потребности удовлетворены, не менее важно для вас не идеализировать свои мечты о любви, потому что они заставят вас скучать по самому реальному способу, которым она проявляется для вас.
Любовь может быть лучше, чем мы даже мечтали, но сначала мы должны отпустить образы, которые только ограничивают нас.
Это может быть сложно, особенно когда они основаны на эмоциональной безопасности, которую мы пытаемся создать для себя, но когда мы понимаем, что самой любви более чем достаточно, чтобы обезопасить нас, мы также можем отпустить и увидеть, насколько удивительно прекрасна жизнь. и любовь может быть, когда это вовсе не мечта, а реальность.