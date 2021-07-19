Сорняк высотой почти два метра на ул. Вокзальной Бердска попал на видео. Не косят год
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Сорняк высотой почти два метра на ул. Вокзальной Бердска попал на видео. Не косят год

10:15:107/19/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
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Как рассказала одна из жительниц города, заросла значительная часть участка. Местные жители говорят, что неоднократно просили представителей власти разместить на месте сорняков площадку для детей, но их просьбы не были услышаны.

Горожане жалуются, что не во всех дворах траву косят регулярно

На бурьян на улице Вокзальной жалуются жители Бердска. Об этой проблеме в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сообщила бердчанка Нина Соколова, предоставив видео.

Как утверждает жительница города, беспорядок вблизи жилой территории происходим между домами Вокзальная, 4 и Вокзальная, 6. Высота травы уже превысили рост человека.

- В прошлом году косили. Нынче вообще никто. Это поле сорняков большое. Возле домов немного покосили, а тут я не знаю чья территория. Полностью сорняками все заросло. Это происходит в черте города почти в центре. У меня рост 170. Так вот, я руку поднимаю, а эти "товарищи" выше руки даже. Дорожка, по которой мы ходим к дома, здесь полностью заросшая,- поведала редакции Нина 19 июля.

Кроме того, Нина отметила, что горожане неоднократно обращались с просьбами разместить на месте сорняков площадку для игры детей, но их желания людей, по словам жительницы Бердска, не были услышаны.

- Просили здесь сколько раз или футбольное поле сделать для ребятишек, или какую-то площадочку, или что-то другое - бесполезно,- произнесла Соколова.

Получить комментарий от администрации города "Курьер. Среда. Бердск" по данной ситуации пока не удалось. Мы будем следить за развитием событий.

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От редакции

На вашей участке траву косят?

Аноним, 19 июля 2021 10:28:07
Уважаемая Нина, прежде, чем к властям обращаться, нужно понять чья земля. Участок между домами 6 и 4 предоставлен дому 6. Вот с их УК и спрашивайте. А если это неразграниченная земля, то власти ее скорее Голубеву отдадут для строительства жилого дома, чем там футбольное поле детям отгрохают. Потом снова плакать будете
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