Сорняк высотой почти два метра на ул. Вокзальной Бердска попал на видео. Не косят год

На бурьян на улице Вокзальной жалуются жители Бердска. Об этой проблеме в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сообщила бердчанка Нина Соколова, предоставив видео.
Как утверждает жительница города, беспорядок вблизи жилой территории происходим между домами Вокзальная, 4 и Вокзальная, 6. Высота травы уже превысили рост человека.
- В прошлом году косили. Нынче вообще никто. Это поле сорняков большое. Возле домов немного покосили, а тут я не знаю чья территория. Полностью сорняками все заросло. Это происходит в черте города почти в центре. У меня рост 170. Так вот, я руку поднимаю, а эти "товарищи" выше руки даже. Дорожка, по которой мы ходим к дома, здесь полностью заросшая,- поведала редакции Нина 19 июля.
Кроме того, Нина отметила, что горожане неоднократно обращались с просьбами разместить на месте сорняков площадку для игры детей, но их желания людей, по словам жительницы Бердска, не были услышаны.
- Просили здесь сколько раз или футбольное поле сделать для ребятишек, или какую-то площадочку, или что-то другое - бесполезно,- произнесла Соколова.
Получить комментарий от администрации города "Курьер. Среда. Бердск" по данной ситуации пока не удалось. Мы будем следить за развитием событий.