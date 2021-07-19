Еще 700 дольщиков долгостроев Новосибирской области получат компенсации и квартиры в завершенных домах
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Еще 700 дольщиков долгостроев Новосибирской области получат компенсации и квартиры в завершенных домах

2:20:357/19/2021Фото: pixabay
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Правительством Новосибирской области были подготовлены и направлены в ППК «Фонд» ходатайства на 40 долгостроев региона, которые планируется достраивать с применением федерального механизма. Таким образом будут решены проблемы в общей сложности почти 4,5 тысяч обманутых дольщиков.

стройка
Дольщики получат квартиры

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (ППК «Фонд») принял положительное решение в отношении еще двух долгостроев Новосибирской области – дома № 1 микрорайона «Новомарусино» и дома № 2 по ул. Дуси Ковальчук, 378/1. Таким образом, будут решены проблемы еще почти 700 дольщиков.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что согласно принятому решению дольщики дома № 1 микрорайона «Новомарусино» получат компенсацию – это 399 семей, а дом № 2 по ул. Дуси Ковальчук 378/1 будет достраиваться, здесь свои квартиры получат 269 участников долевого строительства.

«На сегодняшний день уже 12 долгостроев региона вошли в список на достройку с применением механизма ППК «Фонд»: три дома микрорайона «Закаменский», два дома по ул. Вилюйская, дом по ул. Печатников, 12, дома № 1 № 5 микрорайона «Новомарусино», долгострои в г. Обь и в р.п. Краснообск, дома по ул. Приморская, 28 и по ул. Дуси Ковальчук, 378/1. По некоторым уже началась выплата компенсаций, на других планируется, что в августе уже начнутся строительные работы, в частности, на домах микрорайона «Закаменский»», – подчеркнул Алексей Колмаков.

Напомним, Правительством Новосибирской области были подготовлены и направлены в ППК «Фонд» ходатайства на 40 долгостроев региона, которые планируется достраивать с применением федерального механизма. Таким образом будут решены проблемы в общей сложности почти 4,5 тысяч обманутых дольщиков.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что два года в регионе велась подготовительная работа, чтобы федеральный механизм помощи обманутым дольщикам ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» заработал в полную силу. В апреле 2021 года в ходе визита главы ППК «Фонд» Константина Тимофеева была достигнута договоренность о включении максимального количества проблемных домов Новосибирской области в список объектов, проблемы которых будут решаться с помощью ППК «Фонд». В большинстве случаев речь идет о достройке домов, в некоторых ситуациях – о выкупе долей у граждан.

Кроме механизма ППК «Фонд», в регионе продолжают действовать все остальные меры восстановления прав дольщиков – масштабные инвестиционные проекты, субсидии на техническое присоединение инженерных сетей, благоустройство территории и установку лифтов.

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