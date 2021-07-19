Почему в Бердске нет проката самокатов?
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19.07
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Почему в Бердске нет проката самокатов?

3:01:567/19/2021
0

А в Академгородке он есть.

электросамокаты, парковка
Все чаще людей на самокатах сбивают автомобилисты
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Роман:
Почему вот в Академгородке есть прокат самокатов, а у нас нет. Обидно.
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