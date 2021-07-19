Ошибки мужчины по отношению к женщине: 7 триггеров, когда к вам исчез интерес

Когда женщина чувствует себя нежеланной в отношениях, возникает напряженность.
Чувствовать себя нежеланным в отношениях означает не чувствовать себя приоритетным. Возможно, женщине кажется, что она выполняет всю эмоциональную работу в своих отношениях, пишет yourtango.com.
Когда женщина чувствует, что ею пренебрегают, она может наброситься или сдержать это внутри.
Когда женщина чувствует себя нежеланной, почему они так себя ведут?
И мужчины, и женщины могут нападать на любовные отношения, когда чувствуют себя обиженными, разочарованными или нелюбимыми. Но чаще всего устанавливается паттерн, когда женщина использует словесную атаку, чтобы заставить мужчину, которого она любит, эмоционально взаимодействовать с ней.
Она часто использует преувеличенные слова, такие как «никогда» или «всегда», чтобы описать его бесчувственное поведение. Ее тон часто бывает критическим, а интенсивность ее эмоций может казаться слишком резкой или манипулятивной.
Когда женщины нападают на мужчин, они не понимают, как они звучат и насколько вредны и бесполезны их атаки. Они не знают, как сильно пугают любимого мужчину.
Когда ее эмоциональное выражение приводит к тому, что партнер отключается или уходит, она предполагает, что ее игнорируют и что ему на самом деле все равно, что она чувствует.
Это вызывает примитивную тревогу выживания - инстинкт борьбы или бегства. Он убегает, чтобы спасти свою жизнь. И она реагирует борьбой, пытаясь разобраться в его недостатке сострадания.
Наши основные любовные отношения имеют решающее значение для нашего эмоционального и физического здоровья. Мы быстро начинаем регрессировать, когда чувствуем, что они в опасности.
К сожалению, для многих пар это может быть повседневным циклом. Это расстраивает, сбивает с толку и болезненно. И это беспроигрышный сценарий. Это разрывает отношения, заставляя одного или обоих партнеров терять интерес, а не укреплять брачные узы.
Если вы говорите: «Я чувствую себя нежеланным для моей девушки» или «моя жена чувствует себя нелюбимой, и я не знаю, что делать», не смотрите дальше.
Избегайте этого опасного цикла отношений, понимая 7 триггеров, которые заставляют женщину чувствовать себя нежеланной.
1. Сказать «Привет» эмоционально ровным тоном.
Даже если вы устали и в стрессе, она хочет знать, что вы с нетерпением ждете встречи с ней.
Итак, признайте, что быть с ней дома - это здорово, прежде чем вы распаковываете свои дневные эмоции.
2. Оставить ее одну на светском мероприятии.
Независимо от того, интроверты они или экстраверты, женщины действительно хотят быть со своим парнем на светском мероприятии. Бывают моменты, когда имеет смысл расстаться, чтобы встретиться со старым другом или деловым кругом.
Если вы отметитесь, прежде чем расстаться, а затем вернетесь назад, она будет чувствовать себя связанной, а не отвергнутой.
3. Игнорировать ее или высмеивать ее, когда она боится.
Многим мужчинам нравится ездить на велосипеде, ходить в походы, кататься на байдарках или ускоряться. Чем больше она вам доверяет, тем быстрее вы сможете действовать, не вызывая у нее реакции страха.
И чем больше вы откликаетесь на ее страхи, тем больше вы вместе сможете насладиться приливом адреналина.
4. Быть более оживленным и веселым с друзьями, чем с ней.
Это сигнализирует о том, что она не так интересна вам, как другие люди.
Вовлекайте ее в веселые беседы с другими. Найдите творческие способы поддержать веселье между вами двумя.
5. Не заступаться за нее перед детьми.
Это заставляет ее чувствовать себя обескураженной и заставляет детей играть в фаворитов.
Всегда стойте за нее перед детьми. Обсуждайте разногласия за закрытыми дверями. Вместе извинитесь перед детьми, если вы ошиблись.
6. Пить больше, чем она чувствует в безопасности.
Если она чувствует себя смущенной или небезопасной из-за того, что вы пьете, это уже слишком - даже если это всего две порции.
Научитесь слушать ее и отступайте, когда она говорит, что вы больше не нравитесь.
7. Предать ее.
Неспособность сказать ей правду или эмоциональное или физическое взаимодействие с другим человеком разрушает все отношения. Доверие - основа всех любовных отношений. Это вызывает глубокую рану незащищенности, из-за которой она проявляет чрезмерную бдительность и ставит под сомнение каждое ваше движение.
Смиренно признайте свое предательство, попросите прощения и сочувственно ответьте на ее потребность в утешении. В конце концов, отношения могут зажить сами по себе. Если нет, найдите психотерапевта, который поможет вам двоим справиться с этой сильной эмоцией.
Все отношения требуют большой нежной любовной заботы.
Без этого они легко могут скатиться до скуки, разобщенности и предательства. Любовное сострадание скрепляет узы брака. Без этого отношения будут казаться пустым бизнесом.
Любовные отношения - ваш самый важный источник стабильности, самоуважения и процветания. Если вы ставите отношения с партнером во главу угла, вы получите больше прибыли, чем можете себе представить.