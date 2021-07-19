Кто такой прокурор?

Впервые эта профессия появилась еще в Древнем Риме , а в России прокуроры появились только при Петре I в 1708 году. В обязанности прокурора во времена правления Петра входил контроль за соблюдением законов и за выполнением царских указов.
Прокурор сегодня - это государственный служащий, представитель прокуратуры.
Функции прокуроров разных странах отличаются между собой и складываются из исторически сложившихся условий.
В странах СНГ, в том числе в России, прокурор это лицо с высшим юридическим образованием, осуществляющее самый высший надзор за соблюдением законов. Он представляет государственное обвинение в судах, а также осуществляет уголовное преследование лиц, нарушивших закон.
В необходимых пределах и описанных в законах случаях прокурор обладает специальной неприкосновенностью.
Все прокуроры являются государственными служащими, которые после получения основного высшего образования проходят дополнительную подготовку.
Считается, что профессия прокурора является одной из самых опасных, потому что она часто связана с раскрытием сетей коррупции, а также превышением полномочий среди влиятельных чиновников. Эта профессия подходит далеко не всем, а потому рекомендуется прежде чем выбирать её, пройти программу профориентации.
Для профессии прокурора требуются честные люди, обладающие острым умом и прекрасной памятью. Мышление у человека должно быть аналитическим. Профессия прокурора требует очень высокой дисциплинированности и целеустремленности. Эта профессия сегодня является очень востребованной, поскольку считается престижной и очень надёжной. Эта должность позволяет человеку получить хорошую возможность карьерного роста.