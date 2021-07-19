Что можно и нельзя делать в саду и огороде с 20 по 31 июля 2021 года?
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19.07
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Что можно и нельзя делать в саду и огороде с 20 по 31 июля 2021 года?

11:15:027/19/2021Фото: pxhere
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Третья декада месяца делится на разные лунные фазы: будет фаза растущей луны, полнолуние и период убывающей луны. В разные дни - разные рекомендации.

подсолнух
В конце июля сбор урожая становится более активным

20 и 21 июля - луна в Стрельце

В указанные дни благоприятно заняться посадкой многолетнего лука для раннего сбора весной. Благоприятно выкапывать и убирать на хранение картофель, а также собирать лук и чеснок для зимнего хранения. Разрешено проводить борьбу при помощи химических и народных средств с вредителями и заболеваниями культур. Можно вносить различные удобрения. Если вы планируете расширить грядку с клубникой, сегодня можно заняться укоренение усов и убирать ненужную поросль в саду. Заготовка урожая в виде консервирования или заморозки будет благоприятной.

22 и 23 июля - луна в Козероге

В эти два дня хорошо высаживать в теплицу цветную капусту и огурцы, для того чтобы собрать урожай поздней осенью. Можно заняться посадкой картофеля на второй урожай, посеять любую зелень и щавель или разделить его старые кусты для омоложения. Можно бороться с вредителями и болезнями растений, вносить любого вида подкормки, заниматься пасынкованием томатов и прищипыванием огурцов. Благоприятно высаживать молодую и землянику и клубнику, вносить разного рода удобрения, удалять ненужные усы клубники. Заготовки на зиму сегодня благоприятны.

24 и 25 июля - полнолуние  и первый день после него. Луна в Водолее. Очень неблагоприятные дни для ведения огородной работы.

26, 27 и 28 июля - луна в Рыбах

Это очень хорошие дни для ведения дел в саду и огороде. Благоприятными будут любые посевные и посадочные работы, сбор урожая, обрезка, прищипывание, внесение удобрений и подкормок. Можно поливать. полоть, прореживать, заниматься высадкой рассады в теплицу для осеннего урожая, пикированием рассады.

29 и 30 июля - луна в Овне

В эти дни хорошо собирать урожай созревшего лука и чеснока для просушки и дальнейшего закладывания их на зимнее хранение. Можно работать с химией. полоть и рыхлить сухую землю.

31 июля - луна в Тельце

В этот день хорошо заниматься посадкой картофеля на второй урожай в южных регионах России, посеять пекинскую капусту, зелень. Можно пасынковать и формировать кусты томатов. Можно поливать, вносить органические удобрения, полоть и закладывать компост. В теплицу можно высадить подросшую рассаду цветной капусты или огурцов для сбора их поздней осенью. Можно высаживать многолетние цветы, проводить обрезку деревьев и кустарников. Консервирование и замораживание сегодня благоприятны.

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