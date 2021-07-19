Деньги за перелет семей с детьми на отдых вернут россиянам: Мишустин утвердил правила
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Деньги за перелет семей с детьми на отдых вернут россиянам: Мишустин утвердил правила

9:25:067/19/2021Фото: Pxfuel
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Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров. Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд рублей.

Самолетом будет выгоднее лететь с ребенком

Глава российского правительства Михаил Мишустин  подписал постановление, по которому для перелетов семей с детьми будет субсидирована часть стоимости билета.

- Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. В перечень попали в том числе города популярные у туристов: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления, - пишут на сайте правительства РФ.

Скидка предусмотрена для перелетов одного ребенка и сопровождающего его взрослого в рамках семейной поездки.

-Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров. Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд рублей.

О принятии решения Михаил Мишустин рассказал 19 июля на совещании с вице-премьерами, сообщили 19 июля на сайте правительства РФ.

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