Деньги за перелет семей с детьми на отдых вернут россиянам: Мишустин утвердил правила

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому для перелетов семей с детьми будет субсидирована часть стоимости билета.
- Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. В перечень попали в том числе города популярные у туристов: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления, - пишут на сайте правительства РФ.
Скидка предусмотрена для перелетов одного ребенка и сопровождающего его взрослого в рамках семейной поездки.
-Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров. Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд рублей.
О принятии решения Михаил Мишустин рассказал 19 июля на совещании с вице-премьерами, сообщили 19 июля на сайте правительства РФ.