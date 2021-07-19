Путин назвал бедность и низкое качество медицины в списке нерешенных проблем

В понедельник Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как отметил глава государства, в России по-прежнему наряду с достижениями есть и нерешенные проблемы. Среди них он назвал бедность и низкое качество медицинских услуг, сообщается на сацте Кремля.
-Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий, — уточнил президент.
Он напомнил, что об этих и других острых вопросах россияне говорили во время прямой линии. По словам Путина, в стране необходимо наращивать темп изменений, в том числе в экономике, социальной сфере, развитии регионов и инфраструктуры, решении экологических проблем, а также в цифровой трансформации государства.
-И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи. И не искать оправданий для того, чтобы перенести данные людям обещания на потом, на когда-нибудь, — подчеркнул Путин.
В качестве примера затягивания работ по важным направлениям президент привел пилотные проекты в регионах с использованием инфраструктурных кредитов. Летом должна была начаться активная работа в рамках таких проектов, однако пока они не утверждены. До конца 2023 года объем фактически сданных по ним работ должен превысить 0,5 трлн руб., напомнил Путин.
-Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем, — акцентировал Путин и задал вектор обсуждения. -Первое: предлагаю по каждой национальной цели посмотреть, что сделано, отметить проблемные сферы, требующие дополнительных мер, и поставить предельно конкретные задачи, которые будут достигнуты уже к 2024 году. Хотелось бы услышать предметные доклады на этот счёт. Второе: знаю, что правительство подготовило новые инициативы, мы сегодня с Михаилом Владимировичем <Мишустиным> говорили об этом. Сразу хочу сказать: они должны не отменять, а именно дополнять принятые ранее решения, обеспечивать безусловное достижение национальных целей. Именно в таком ключе давайте обсуждать сформулированные вами предложения.