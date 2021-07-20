Картинки на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: слова во славу Аллаха на Ид аль-Адха

Проснется этим утром солнце,
И праздник в дом ворвется к вам.
Аллах пускай всем улыбнется,
Когда идет Курбан Байрам!
Он, жертвы ваши принимая,
Уводит беды от порога!
А в дом лишь счастье посылает!
Для счастья нужно ведь немного:
Чтоб были близкие здоровы,
Чтоб радость приносили дети,
Любовь и доброта под кровом
Чтоб прочные сплетали сети!
С праздником Курбан Байрам
Поздравляем мусульман,
Пусть каждый ваш день
И каждый ваш шаг
Любовью согреет
Великий Аллах!
Пожелать хотим всем вам
В этот день Курбан Байрам
Света, солнца и добра,
Мира, дружбы и тепла,
Чтоб любовью каждый дом
Наполнялся день за днём,
Чтобы рядом был успех,
Счастье и задорный смех!
____
Пусть Курбан-Байрам приносит
Благоденствие в твой дом,
Даст ответ на все вопросы,
Станет к радости ключом!
Пусть надежды свет и нежность
На успехи вдохновят,
Станет больше дней чудесных,
Будет добрым каждый взгляд.
Все мечты и пожелания
Воплотятся пусть скорее,
И в награду за старания
Счастьем жизнь тебя овеет!
____
Чудный праздник наступил,
Счастье в дом крадется,
Пусть несет добро и мир
С каждым восходом солнца.
Пусть придаст здоровья вам,
Мир осветит ясно,
Светлый день, Курбан Байрам,
В этот миг прекрасный.
____
Пусть принесет Курбан Байрам
Любовь, чтоб вы счастливо жили,
Здоровья, чтобы к докторам
Вы никогда не приходили,
И денег, чтобы все мечты
Легко реальными вдруг стали,
Желаю мира, доброты,
Чтоб бед и горя вы не знали!
___
Вот и настал Курбан Байрам,
Великий и священный праздник.
Мы искренне желаем счастья Вам,
Всех благ земных и самых разных.
И пусть Аллах Вас бережет,
Хранит семью от горя и печали.
В доме любовь всегда живёт,
И никогда проблем не знали Вы.
___
Курбан Байрам, Курбан Байрам,
Любимый праздник мусульман.
Я вас радушно поздравляю,
Удач в делах всем вам желаю!
И чтоб на жизненном пути
Вы веру в Бога берегли!
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Наступил сей день чудесный,
Уникальный и известный.
Я желаю солнца Вам,
Ведь настал Курбан Байрам.
Всем здоровья, честных дел,
Чтобы каждый знал предел.
Веры в сердце, жить без зла,
Мудрости, любви, тепла.
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Сегодня праздник, мусульмане,
Всех тех, кто верует в ислам,
Так соберёмся вместе в храме
Чтоб отмечать Курбан-Байрам!
С молитвы утро начиная,
Барана в жертву принесём.
Аллаха в мыслях воспевая,
Мы впустим радость в каждый дом!
Обед богатый приготовим,
Провозгласив: «Аллах велик!»
И будет каждый сыт, доволен,
И будет счастьем каждый миг!
____
Пусть принесет Курбан Байрам
Большое счастье в каждый дом!
Есть в жизни место чудесам,
Пусть мир наполнится добром!
Пускай Господь в сей день пошлет
Любовь, уют, здоровья много!
Пускай Аллах к мечтам ведет
Вас только правильной дорогой!
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