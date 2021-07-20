Лунный календарь на сентябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
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Лунный календарь на сентябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния

12:30:477/20/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все благоприятные и неблагоприятные дни сентября 2021 года.

Лунный календарь на сентябрь 2021 года
Лунный календарь на сентябрь 2021 года

Убывающая Луна
1 - 6 сентября

Новолуние
7 сентября

Растущая Луна
8 - 20 сентября

Полнолуние
21 сентября

Убывающая Луна
22 - 30 сентября

Фазы Луны на сентябрь 2021 года
Фазы Луны на сентябрь 2021 года

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