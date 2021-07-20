Лунный календарь на сентябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния

Убывающая Луна
1 - 6 сентября
Новолуние
7 сентября
Растущая Луна
8 - 20 сентября
Полнолуние
21 сентября
Убывающая Луна
22 - 30 сентября
Все благоприятные и неблагоприятные дни сентября 2021 года.
Убывающая Луна
1 - 6 сентября
Новолуние
7 сентября
Растущая Луна
8 - 20 сентября
Полнолуние
21 сентября
Убывающая Луна
22 - 30 сентября
От редакции
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