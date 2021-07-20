Автомобиль Subaru сгорел в четыре утра из-за поджога в Бердске

Автомобиль марки Subaru сгорел с 19 июля по 20 июля в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.
Как стало известно, горение произошло в 04:00 (по местному времени). Предположительной причиной возгорания автомобиля является поджог. Пострадавших на месте пожара нет.
По словам Николая Степоненкова, в 2021 году это уже седьмой автомобиль поврежденный от огня. В прошлом году на данный период времени сгорели восемь автомобилей.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ее составе работает дознаватель ОНДиПР по Бердску.