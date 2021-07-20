Автомобиль Subaru сгорел в четыре утра из-за поджога в Бердске
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Автомобиль Subaru сгорел в четыре утра из-за поджога в Бердске

11:25:017/20/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено
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По словам начальника ОНД Николая Степоненкова, в 2021 году это уже седьмой автомобиль поврежденный от огня. В прошлом году на данный период времени сгорели восемь автомобилей.

Автомобиль сгорел

Автомобиль марки Subaru сгорел с 19 июля по 20 июля в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.

Как стало известно, горение произошло в 04:00 (по местному времени). Предположительной причиной возгорания автомобиля является поджог. Пострадавших на месте пожара нет.

По словам Николая Степоненкова, в 2021 году это уже седьмой автомобиль поврежденный от огня. В прошлом году на данный период времени сгорели восемь автомобилей.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ее составе работает дознаватель ОНДиПР по Бердску.

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