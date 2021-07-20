Опасный электрический провод бился в окна пенсионерки Бердска 45 дней после капремонта крыши дома по ул. Островского

20 июля редакции “Курьер. Среда. Бердск” рассказала свою историю жительница Бердска Ольга Бубенова, которая столкнулась со всеми трудностями при взаимодействии с городским ЖКХ. Жительнице 7 этажа пришлось полтора месяца просить сотрудников службы убрать опасные провода, свисающие с крыши дома на ее окна.
- У нас на Островского, 155 был капитальный ремонт крыши. Во время капитального ремонта, все провода сбросили на окна моей стеклянной лоджии. Я за эти полтора месяца звонила три раза, они приходили. Подтягивали, но он все-равно спадал, когда начинался ветер или дождь, - сообщает сибирячка.
Но как говорит бердчанка, несмотря на выполняемую работу, она все равно была сделана “спустя рукава”.
- В третий раз, когда я им позвонила, мне просто ответили, что не знают, чьи это провода. Поднять их нет никакой возможности. Я у них спрашиваю: “это что все так и останется?”. А этот провод уже спустился на длину примерно 3,5 м. И итоге он всю ночь и день хлопал и стучал по стеклам, - рассказывает Ольга.
Но Ольга все-равно не сдавалась. Тогда она решила позвонить в администрацию, где ей дали номер ЖКХ.
- Я им рассказала историю, они сказали, что поговорят с сотрудниками. Прошло два дня - результата нет. Я им снова звоню. Они мне отвечают: “вы что каждую неделю звоните?”. Ну, думаю, я что сама полезу убирать? Тогда снова позвонила в администрацию. И только через неделю после звонка они предприняли действия, подняли все эти провода, - добавляет собеседница.
Ольга не одобряет такое отношение, потому что запросы жителей всегда должны быть услышаны, чтобы они не догоняли службы в течение месяцев:
- Я считаю, что так нельзя делать. Я написала везде, где только можно, и пока я этого не сделала - никто внимания не обращал, а если бы позвонила один раз и ждала, то так ничего бы не добилась. Жаль, что приходится так много тратить времени, чтобы заставить их приехать и сделать все.
Этой историей Ольга поделилась для тех, кто не знает куда обращаться в случае подобного происшествия. И больше всего просит обратить внимание таких же как она - пенсионеров:
- Например, я на пенсии. Разные бываю пенсионеры. Кто-то не знает, как к кому обращаться. Люди не знают, куда идти со своей проблемой. В любом случае, мы такие деньги тратим в ЖКХ, поэтому они должны знать, как следить за состоянием домов.