Опасный электрический провод бился в окна пенсионерки Бердска 45 дней после капремонта крыши дома по ул. Островского
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Опасный электрический провод бился в окна пенсионерки Бердска 45 дней после капремонта крыши дома по ул. Островского

12:54:257/20/2021,София МальцеваФото: instagram.com
0

"Так нельзя делать. Я написала везде, где только можно, и пока я этого не сделала - никто внимания не обращал, а если бы позвонила один раз и ждала, то так ничего бы не добилась. Жаль, что приходится так много тратить времени, чтобы заставить их приехать и сделать все", - говорит бердчанка.

Этот провод уже спустился на длину примерно 3,5. И итоге он всю ночь и день хлопал и стучал по стеклам

20 июля редакции “Курьер. Среда. Бердск” рассказала свою историю жительница Бердска Ольга Бубенова, которая столкнулась со всеми трудностями при взаимодействии с городским ЖКХ. Жительнице 7 этажа пришлось полтора месяца просить сотрудников службы убрать опасные провода, свисающие с крыши дома на ее окна.

- У нас на Островского, 155 был капитальный ремонт крыши. Во время капитального ремонта, все провода сбросили на окна моей стеклянной лоджии. Я за эти полтора месяца звонила три раза, они приходили. Подтягивали, но он все-равно спадал, когда начинался ветер или дождь, -  сообщает сибирячка.

Но как говорит бердчанка, несмотря на выполняемую работу, она все равно была сделана “спустя рукава”.

- В третий раз, когда я им позвонила, мне просто ответили, что не знают, чьи это провода. Поднять их нет никакой возможности. Я у них спрашиваю: “это что все так и останется?”. А этот провод уже спустился на длину примерно 3,5 м. И итоге он всю ночь и день хлопал и стучал по стеклам, - рассказывает Ольга.

Но Ольга все-равно не сдавалась. Тогда она решила позвонить в администрацию, где ей дали номер ЖКХ.

- Я им рассказала историю, они сказали, что поговорят с сотрудниками. Прошло два дня - результата нет. Я им снова звоню. Они мне отвечают: “вы что каждую неделю звоните?”. Ну, думаю, я что сама полезу убирать? Тогда снова позвонила в администрацию. И только через неделю после звонка они предприняли действия, подняли все эти провода, - добавляет собеседница.

Ольга не одобряет такое отношение, потому что запросы жителей всегда должны быть услышаны, чтобы они не догоняли службы в течение месяцев:

- Я считаю, что так нельзя делать. Я написала везде, где только можно, и пока я этого не сделала - никто внимания не обращал, а если бы позвонила один раз и ждала, то так ничего бы не добилась. Жаль, что приходится так много тратить времени, чтобы заставить их приехать и сделать все.

Этой историей Ольга поделилась для тех, кто не знает куда обращаться в случае подобного происшествия. И больше всего просит обратить внимание таких же как она - пенсионеров:

- Например, я на пенсии. Разные бываю пенсионеры. Кто-то не знает, как к кому обращаться. Люди не знают, куда идти со своей проблемой. В любом случае, мы такие деньги тратим в ЖКХ, поэтому они должны знать, как следить за состоянием домов.

ЧП в Абхазии: россиянам предстоит долгая реабилитация
Подробности контрабанды нефти на Украину на миллиарды рублей
Духовный лидер Ирана сделал важное заявление мусульманам
Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Стало известно, кто напал на украинских пограничников
Роскачество определило самый качественный кефир в России
Джанлуиджи Доннарумма в «Инстаграме» опубликовал прощальный пост
Что тормозит развитие российского футбола: Фендун не стал молчать
проводаЖКХ.не могла дозвониться
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сталкивались с подобным?

Последний барак на фергане, 20 июля 2021 1:23:33
Поправлю вас, Островского 55, а не 155
0
0
Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Для кого приносят жертву на мусульманский праздник Курбан-байрам?
1:20:04 7/20/2021
Для кого приносят жертву на мусульманский праздник Курбан-байрам?
Обеспечение кислородом медицинских организаций региона под контролем областных властей
1:04:50 7/20/2021
Обеспечение кислородом медицинских организаций региона под контролем областных властей
Экс-фигурант списка Forbes из Кузбасса Александр Щукин скончался из-за коронавируса
1:00:45 7/20/2021
Экс-фигурант списка Forbes из Кузбасса Александр Щукин скончался из-за коронавируса
БердскОпасный электрический провод бился в окна пенсионерки Бердска 45 дней после капремонта крыши дома по ул. Островского
12:54:25 7/20/2021
Опасный электрический провод бился в окна пенсионерки Бердска 45 дней после капремонта крыши дома по ул. Островского
Пациент 38 лет умер от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 20 июля - девять смертей от COVID-19
12:41:07 7/20/2021
Пациент 38 лет умер от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 20 июля - девять смертей от COVID-19
Социальный сертификат на жилье: в Новосибирской области расширен список мер поддержки детей-сирот
12:29:55 7/20/2021
Социальный сертификат на жилье: в Новосибирской области расширен список мер поддержки детей-сирот
Мать отрезала 8-летней дочери пальцы на руке "из-за шалости"
12:27:26 7/20/2021
Мать отрезала 8-летней дочери пальцы на руке "из-за шалости"
Как правильно читать намаз и восхвалять Всевышнего в Курбан-байрам 2021 с 20 июля
12:20:38 7/20/2021
Как правильно читать намаз и восхвалять Всевышнего в Курбан-байрам 2021 с 20 июля
Певец Шура сильно напугал поклонников резким похудением
12:16:58 7/20/2021
Певец Шура сильно напугал поклонников резким похудением
Россия продлила запрет полетов в Танзанию до 17 августа 2021
12:08:34 7/20/2021
Россия продлила запрет полетов в Танзанию до 17 августа 2021