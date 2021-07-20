Первый день Курбан-байрам: что сделать обязательно-обязательно правоверному?

Курбан-байрам, как праздник жертвоприношения, у мусульман всего мира считается самым главным и великим праздником во всём году. События, которые которым посвящен праздник, произошли очень-очень давно и описаны ещё в самом Коране.
Эти события происходили с одним из первых пророков в исламе - Ибрагимом. Аллах решил испытать его верность и преданность путем принесения в жертву его единственного сына. Ибрагим в свои 86 лет, имея единственного сына, беспрекословно подчинился воле Аллаха, однако жертвоприношение не состоялась, потому что Всевышний убедился в его преданности.
За достойное прохождение испытания Ибрагим получил великую награду от Аллаха - он смог второй раз стать отцом и у него родился второй сын.
Традиции празднования Курбан-байрама подробно прописаны для каждого мусульманина. Праздник положено начать с праздничной общей молитвы, которая проводится в мечетях. Однако, в 2021 году из-за напряжённой обстановки, связанной с пандемией коронавируса, посещении мечетей в России для прихожан сегодня запрещено. Главный муфтий посоветовал создать праздничную атмосферу в своём доме и отмечать праздник в кругу своей семьи.
Традиционно каждый мусульманин в этот день должен принести жертву. От одной семьи полагается принести в жертву одно животное. В качестве жертве могут быть выбран крупный и мелкий домашний рогатый скот, других животных приносить в жертву запрещено.
Мясо жертвенного животного делится на три равных части. Первая часть отдается на благотворительность для бедных людей, вторая идёт на угощение гостей и родственников, третья часть остаётся для своей семьи. Продавать или хранить жертвенное мясо каким-то образом запрещено.
В этот день мусульмане должны мы особенно усердно молиться и восхвалять аллаха, должны заниматься благотворительностью, приглашать гостей и самим ходить в гости, навещать дальних родственников, посещать кладбище. В этот праздник стараются не забывать ни о живых, ни о мёртвых.