Первый день Курбан-байрам: что сделать обязательно-обязательно правоверному?
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Первый день Курбан-байрам: что сделать обязательно-обязательно правоверному?

11:40:327/20/2021Фото: Flickr
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Традиционно каждый мусульманин в этот день должен принести жертву. От одной семьи полагается принести в жертву одно животное.

мечеть, Казань
В Курбан-байрам-2021 мечети не принимают прихожан

Курбан-байрам, как праздник жертвоприношения, у мусульман всего мира считается самым главным и великим праздником во всём году. События, которые которым посвящен праздник, произошли очень-очень давно и описаны ещё в самом Коране.

Эти события происходили с одним из первых пророков в исламе - Ибрагимом. Аллах решил испытать его верность и преданность путем принесения в жертву его единственного сына. Ибрагим в свои 86 лет, имея единственного сына, беспрекословно подчинился воле Аллаха, однако жертвоприношение не состоялась, потому что Всевышний убедился в его преданности.

За достойное прохождение испытания Ибрагим получил великую награду от Аллаха - он смог второй раз стать отцом и у него родился второй сын.

Традиции празднования Курбан-байрама подробно прописаны для каждого мусульманина. Праздник положено начать с  праздничной общей молитвы, которая проводится в мечетях. Однако, в 2021 году из-за напряжённой обстановки, связанной с пандемией коронавируса, посещении мечетей в России для прихожан сегодня запрещено. Главный муфтий посоветовал создать праздничную атмосферу в своём доме и отмечать праздник в кругу своей семьи.

Традиционно каждый мусульманин в этот день должен принести жертву. От одной семьи полагается принести в жертву одно животное. В качестве жертве могут быть выбран крупный и мелкий домашний рогатый скот, других животных приносить в жертву запрещено.

Мясо жертвенного животного делится на три равных части. Первая часть отдается на благотворительность для бедных людей, вторая идёт на угощение гостей и родственников, третья часть остаётся для своей семьи. Продавать или хранить жертвенное мясо каким-то образом запрещено.

В этот день мусульмане должны мы особенно усердно молиться и восхвалять аллаха, должны заниматься благотворительностью, приглашать гостей и самим ходить в гости, навещать дальних родственников, посещать кладбище. В этот праздник стараются не забывать ни о живых, ни о мёртвых.

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