Что можно кушать на Курбан-Байрам мусульманину?

Праздник Курбан-байрама мусульмане всего мира очень любят и ждут в течение всего года. Это событие является самым важным и великим для всех тех, кто исповедует исламскую религию.
Накануне праздника мусульмане обычно выдерживают добровольный пост, который проводится в день Арафа. На вечерний ифтар в этот день рекомендуется поужинать финиками и разрешается запить их водой. В день празднования жертвоприношения рекомендовано соблюдать пост до окончания общий праздничные молитвы. То есть принимать пищу и пить нельзя.
После совершения молитвы в мечетях, мусульмане приступают к обряду жертвоприношения. Каждая семья должна принести в жертву одно животное. В качестве жертвенного животного можно выбирать крупно-рогатый и мелкий домашний скот, остальные животные для жертвоприношений они выбираются.
Мусульманам настоятельно рекомендуется до получения мяса жертвенного животного ничего не есть. Желательно, чтобы первым, что съел мусульманин в этот день, оказалось блюдо из жертвенного мяса.
Эта рекомендация не является строгой к исполнению, но она очень желательна.
Ограничения в продуктах питания для праздничного мусульманского стола не существует. Столы готовятся очень богато и пышно. Мясо жертвенного животного строго запрещается замораживать, готовить из него полуфабрикаты для дальнейшего хранения, продавать его, а также получать деньги за готовые блюда.
На протяжении трёх дней празднования Курбан-байрама полагается съесть всё мясо жертвенного животного. Именно поэтому на протяжении трёх дней готовится блюдо только из этого мяса. Конечно же, на столе присутствуют не только мясные блюда.
Мусульмане готовят очень вкусные десерты - они обладают особым ароматом и вкусом, а также прекрасно насыщают. Приветствуются различные салаты и фруктовые нарезки.
В отношении жертвенного мяса тоже существуют свои правила по порядку их приготовления. В первый день обычно готовятся блюда из сердца и печени животного, на второй день готовятся горячие похлебки из головы и ножек животного, на третий день готовят непосредственно само мясо.
Можно готовить плов, запекать и жарить мясо, готовить из него шашлык и прочие сытные блюда.
Из всех существующих продуктов питания, на стол к мусульманину никогда и ни под каким предлогом не должна попадать ни халяльная пища, а также алкоголь. Эти виды продуктов запрещены не только на Курбан-байрам, их нельзя есть вообще мусульманину в любой день.