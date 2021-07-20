Летняя распродажа. Скидки до 50% в магазине «Шмотка» Бердск
1:56:207/20/2021
Только до 31 июля в Бердске распродажа брендовой одежды в магазине «Шмотка». Успей!
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
В Новосибирске на ул. Виктора Уса нашли мертвого мужчину
1:48:36 7/20/2021
В Китае на алюминиевом заводе произошел мощный взрыв: Смотрите видео
1:33:52 7/20/2021
Новые подробности жуткого ДТП в Новосибирске с тремя пострадавшими
1:27:33 7/20/2021
БердскКак себя чувствуют "пропавшие и забытые" пациентки Вера Облакова и Татьяна Грекова: В ковидный госпиталь Бердска пришла проверка
1:25:21 7/20/2021
Для кого приносят жертву на мусульманский праздник Курбан-байрам?
1:20:04 7/20/2021
Обеспечение кислородом медицинских организаций региона под контролем областных властей
1:04:50 7/20/2021
Экс-фигурант списка Forbes из Кузбасса Александр Щукин скончался из-за коронавируса
1:00:45 7/20/2021
Пациент 38 лет умер от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 20 июля - девять смертей от COVID-19
12:41:07 7/20/2021
Социальный сертификат на жилье: в Новосибирской области расширен список мер поддержки детей-сирот
12:29:55 7/20/2021
Мать отрезала 8-летней дочери пальцы на руке "из-за шалости"
12:27:26 7/20/2021