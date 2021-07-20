ФСБ составила список запрещенных к распространению сведений о России

Директор ФСБ Александр Бортников издал новый приказ, согласно которому ряд военных сведений, которые могут навредить интересам России, запрещено передавать иностранным государствам.
- Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, - говорится в документе.
Всего в этот список вошел 61 пункт. Среди них есть информация об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и ее моральном состоянии. Запрещено передавать также какую-либо информацию о предприятии «Роскосмос» и его разработках.