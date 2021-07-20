Мать отрезала 8-летней дочери пальцы на руке "из-за шалости"

Чудовищная история произошла в Улан-Уде. Там мать отрезала своей 8-летней дочери пальцы. Выяснилось, что девочка поступила в больницу с травмой руки. Родители рассказали врачам, что она поранилась на улице. Но девочка рассказала соседкам по палате, что мать отрезала ей пальцы за «шалость».
- И она <мать> говорит: „Неси“, — одной из сестёр, — „едовой“ нож, сейчас я буду рубить ей пальцы». С первого раза не получилось, со второго — не получилось, с третьего — махнула и попала по двум пальцам. Наказала ей строго-настрого не говорить, что это мама, что она ей отрезала, отрубила пальцы. Сказала ей говорить, что ты это на улице сделала, травму получила. Боится домой ехать, каждый раз я молюсь богу, чтобы она меня не побила", — цитирует издание «Ариг Ус» одного из пациентов.
Кроме того, медики при осмотре нашли на теле девочки множественные синяки.
- Будет организована внеплановая проверка по данному происшествию, и уже по ее итогам будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей, — заявила пресс-секретарь минсоцзащиты Бурятии Мария Ивайловская.
Отмечается, что в семье помимо двух родных детей трое приемных.