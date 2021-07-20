Чиновник из Новосибирска пойдет под суд по трем статьям

В Новосибирской области Следственный комитет возбудил сразу три уголовных дела в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии города по статьям 69 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).
Выяснилось, что в 2019 году чиновник с апреля по ноябрь специально не давал местному бизнесмену разрешение на размещение рекламных конструкций.
В 2020 году один из предпринимателей перечислил на расчетный счет подконтрольной председателю комитета рекламы организации 72 тысячи рублей за получение разрешения на установку рекламных конструкций.
А еще один предприниматель отдал чиновнику 20 тысяч рублей, чтобы получить такое же разрешение.
В настоящее время следователями выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.