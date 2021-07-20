Цены на КТ и МРТ в клинике «САНИТАС»

- превосходное качество изображений при скорости исследований на 50% быстрее;
- предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые позволяют тревожным пациентам комфортно пройти МР-исследование;
- адаптирован к системе искусственного интеллекта;
- новый уровень в диагностике широкого спектра заболеваний на ранних стадиях (онкологические, гинекологические, травматологические и др.)
- ближайший аналог данного МРТ-аппарата находится в Москве и теперь нашим пациентам не нужно уезжать за пределы Новосибирской области для прохождения исследования;
- возможно проводить исследование пациентов весом до 200кг (диаметр трубы 70см, что примерно равно 76 размеру одежды)
№ЛО-54-01-004235 от 27 января 2017 г. № ЛО-54-01-003895 от 27 мая 2016г. Приложение № ЛО-54-01-003895 от 27 мая 2016 г. ЛО-54-01-00-5678