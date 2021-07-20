Молодой скейтер разбился на дырявой рампе в горпарке Бердска

Неоднократно редакция “Курьер. Среда. Бердск” затрагивает вопрос с городской рампой для скейтборда. “Когда же ее уже починят?”- задаются вопросом юные любители катания на доске. И не просто так задаются. Потому что уже три месяца власти города обещают залатать опасные дыры и трещины, откладывая вопрос на неопределенный срок.
Как ранее сообщал “Курьер. Среда. Бердск”, 28 июня начальник ОДМ Бердска Владислав Дубровский говорил, что сам пока не знает точных сроков, поскольку контракт еще не рассмотрен:
- На прошлой неделе провели оценку стоимости ремонтных работ, сами работы начнутся после подписания контракта. Контракт на согласовании, работы начнутся в тот же день, по срокам работ, на данный момент не могу ответить.
20 июля мы связались со скейтером Данилом, который успел пострадать от неисправной рампы, когда выполнял очередной трюк:
- Я делал трюк, как обычно. В повороте все было нормально, но в момент приземления я наткнулся на очередную дыру и упал на асфальт. В итоге повредил себе плечо и ногу, получив несколько ссадин.
На вопрос редакции, есть ли там ограждение, Данил ответил просто:
- Зачем там ограждение? Все равно не чинят. Если бы чинили, тогда бы оно было.
Не менее лаконично на очередной вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответил Владислав Дубровский, которому мы напомнили о месте досуга молодежи. И спросили, стали ли известны какие-нибудь сроки?
- С понедельника начинаются ремонтные работы, - ответил Дубровский 20 июля редакции.