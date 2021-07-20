Молодой скейтер разбился на дырявой рампе в горпарке Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Молодой скейтер разбился на дырявой рампе в горпарке Бердска

2:53:227/20/2021,София МальцеваФото: "Курьер. Среда. Бердск"
0

Начальник ОДМ Владислав Дубровский заявил, что ремонт рампы начнется с 26 июля.

Рампа снова сломана
Рампа снова сломана

Неоднократно редакция “Курьер. Среда. Бердск” затрагивает вопрос с городской рампой для скейтборда. “Когда же ее уже починят?”- задаются вопросом юные любители катания на доске. И не просто так задаются. Потому что уже три месяца власти города обещают залатать опасные дыры и трещины, откладывая вопрос на неопределенный срок.

Как ранее сообщал “Курьер. Среда. Бердск”, 28 июня начальник ОДМ Бердска Владислав Дубровский говорил, что сам пока не знает точных сроков, поскольку контракт еще не рассмотрен:

- На прошлой неделе провели оценку стоимости ремонтных работ, сами работы начнутся после подписания контракта. Контракт на согласовании, работы начнутся в тот же день, по срокам работ, на данный момент не могу ответить.

20 июля мы связались со скейтером Данилом, который успел пострадать от неисправной рампы, когда выполнял очередной трюк:

- Я делал трюк, как обычно. В повороте все было нормально, но в момент приземления я наткнулся на очередную дыру и упал на асфальт. В итоге повредил себе плечо и ногу, получив несколько ссадин.

На вопрос редакции, есть ли там ограждение, Данил ответил просто:

- Зачем там ограждение? Все равно не чинят. Если бы чинили, тогда бы оно было.

Не менее лаконично на очередной вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответил Владислав Дубровский, которому мы напомнили о месте досуга молодежи. И спросили, стали ли известны какие-нибудь сроки?

- С понедельника начинаются ремонтные работы, - ответил Дубровский 20 июля редакции.

Россияне жалуются на неприятные последствия COVID для внешности
Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
Максакова выставила в сеть фото в белом бикини
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды
Что произошло в доме сибирской отшельницы Агафьи Лыковой
Кому категорически запрещено есть арбузы
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
скейтбордингрампанеисправная рампа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем молодежи заняться, пока чинят рампу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМолодой скейтер разбился на дырявой рампе в горпарке Бердска
2:53:22 7/20/2021
Молодой скейтер разбился на дырявой рампе в горпарке Бердска
Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год
2:53:05 7/20/2021
Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год
Казанского стрелка Ильназа Галявиева не устраивает каша на воде и отсутствие шоколада в СИЗО
2:40:34 7/20/2021
Казанского стрелка Ильназа Галявиева не устраивает каша на воде и отсутствие шоколада в СИЗО
Чиновник из Новосибирска пойдет под суд по трем статьям
2:29:44 7/20/2021
Чиновник из Новосибирска пойдет под суд по трем статьям
Что можно кушать на Курбан-Байрам мусульманину?
2:20:52 7/20/2021
Что можно кушать на Курбан-Байрам мусульманину?
БердскЛетняя распродажа. Скидки до 50% в магазине «Шмотка» Бердск
1:56:20 7/20/2021
Летняя распродажа. Скидки до 50% в магазине «Шмотка» Бердск
В Новосибирске на ул. Виктора Уса нашли мертвого мужчину
1:48:36 7/20/2021
В Новосибирске на ул. Виктора Уса нашли мертвого мужчину
В Китае на алюминиевом заводе произошел мощный взрыв: Смотрите видео
1:33:52 7/20/2021
В Китае на алюминиевом заводе произошел мощный взрыв: Смотрите видео
Новые подробности жуткого ДТП в Новосибирске с тремя пострадавшими
1:27:33 7/20/2021
Новые подробности жуткого ДТП в Новосибирске с тремя пострадавшими
БердскКак себя чувствуют "пропавшие и забытые" пациентки Вера Облакова и Татьяна Грекова: В ковидный госпиталь Бердска пришла проверка
1:25:21 7/20/2021
Как себя чувствуют "пропавшие и забытые" пациентки Вера Облакова и Татьяна Грекова: В ковидный госпиталь Бердска пришла проверка