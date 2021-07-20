Казанского стрелка Ильназа Галявиева не устраивает каша на воде и отсутствие шоколада в СИЗО
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Казанского стрелка Ильназа Галявиева не устраивает каша на воде и отсутствие шоколада в СИЗО

2:40:347/20/2021Фото: Соцсети
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Также его раздражает 50-летний сокамерник, который постоянно храпит и разговаривает.

Галявиева не устраивает содержание в СИЗО

19-летний казанский стрелок Ильназ Галявиев пожаловался своим адвокатам, что его не устраивают условия в СИЗО. Сейчас он находится в Москве, где проходит психиатрическую экспертизу. Так, его не устраивает соседство с 50-летним сокамерником, который постоянно храпит и разговаривает. Поэтому, стрелок требует одиночную камеру, потому что любит тишину.

Кроме того, Ильназа не устраивает питание в СИЗО. На родине в Казани он мог покупать шоколад и кашу варили на молоке, а в Москве его кормят кашей на воде, что не очень вкусно. И тем более, в его рационе сейчас нет сладостей.
Отметим, что в Москве его продолжают допрашивать. Когда стрелок узнал, что 11 его фанаток собирают ему деньги на хорошего адвоката, то начал давать показания охотнее, не скрывая удовлетворения, он рассказывает мельчайшие детали того дня, смакуя самые кровавые из них.

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев пришел в казанскую гимназию и устроил там стрельбу. В результате погибли 9 человек, среди них большая часть детей.

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