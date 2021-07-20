Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год
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Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год

2:53:057/20/2021Фото: Петр Порошенко Фейсбук
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Он отметил, что забрать полуостров у "агрессора" можно только совместными усилиями.

Порошенко собирается возвращать Крым

Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем аккаунте в Фейсбук провокационный пост. В нем он заявил, что вернет Крым в состав Украины в течение года.

Порошенко обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю исламского праздника Курбан-байрам. Он отметил, что уже через год «коренной крымскотатарский народ» сможет свободно отметить его в Бахчисарае. При этом политик подчеркнул, что совместными усилиями украинцы смогут «одолеть агрессора» и вернуть полуостров в состав страны.

Напомним, Крым снова стал частью России в марте 2014 года после референдума – тогда большая часть жителей полуострова проголосовала за присоединение к нашей стране.

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