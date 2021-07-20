Как ухаживать за ветками яблони в момент сбора и после сбора урожая?
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Как ухаживать за ветками яблони в момент сбора и после сбора урожая?

9:20:037/20/2021Фото: pxhere
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Если вы хотите чтобы ваша яблоня из года в год давала вам прекрасный урожай, о котором вы мечтаете всё лето, то собрать урожай и не сказать дереву "спасибо" будет дурным тоном.

яблоня
Собрать урожай и не ухаживать за деревом нельзя

После сбора урожая с яблони наша работа с ней не заканчивается. Дерево нужно "отблагодарить" правильным уходом за ним.

Во-первых необходимо своевременно убирать падалицу. Обычно на земле оказываются яблоки, поврежденные вредителями, а значит это больные плоды, от которых может заразиться всё дерево. Падалицу нужно собрать и выбросить, либо глубоко закопать в землю.

После того как вы собрали весь урожай, нужно выбрать сухой день и провести обрезку веток. Удалению подлежат все сухие, сломанные и больные ветки, а также те которые начали расти внутри кроны. Срезы нужно обработать раствором медного купороса из расчёта одна чайная ложка средства на 1 л воды. После обработки срезы нужно дополнительно замазать садовым варом.

После уборки падалицы и обрезки веток нужно собрать все опавшие листья и перекопать землю на глубину 20 см. Эта операция проводится с целью заморозки всех насекомых, которые спрятались в земле на зиму. После процедуры обязательно сделайте мульчирование.

Также дереву нужно подкормка в виде калийных и фосфорных удобрений.

Внимательно осмотрите дерево на наличие мха и лишайника. Удалить их можно механически, соскабливая пластиковым скребочком, а места, на которых они росли, обработать тем же раствором медного купороса, которым вы обрабатывали дерево после обрезки веток.

Перед зимой не забудьте побелить ствол дерева. Если вы живёте в суровом климате, не забудьте обернуть нижнюю часть ствола мешковиной или другим материалом для препятствования промерзанию дерева. Зафиксируйте обертку скотчем. Это хорошо защитит яблоню от сильных морозов.

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