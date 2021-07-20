Как ухаживать за ветками яблони в момент сбора и после сбора урожая?

После сбора урожая с яблони наша работа с ней не заканчивается. Дерево нужно "отблагодарить" правильным уходом за ним.
Во-первых необходимо своевременно убирать падалицу. Обычно на земле оказываются яблоки, поврежденные вредителями, а значит это больные плоды, от которых может заразиться всё дерево. Падалицу нужно собрать и выбросить, либо глубоко закопать в землю.
После того как вы собрали весь урожай, нужно выбрать сухой день и провести обрезку веток. Удалению подлежат все сухие, сломанные и больные ветки, а также те которые начали расти внутри кроны. Срезы нужно обработать раствором медного купороса из расчёта одна чайная ложка средства на 1 л воды. После обработки срезы нужно дополнительно замазать садовым варом.
После уборки падалицы и обрезки веток нужно собрать все опавшие листья и перекопать землю на глубину 20 см. Эта операция проводится с целью заморозки всех насекомых, которые спрятались в земле на зиму. После процедуры обязательно сделайте мульчирование.
Также дереву нужно подкормка в виде калийных и фосфорных удобрений.
Внимательно осмотрите дерево на наличие мха и лишайника. Удалить их можно механически, соскабливая пластиковым скребочком, а места, на которых они росли, обработать тем же раствором медного купороса, которым вы обрабатывали дерево после обрезки веток.
Перед зимой не забудьте побелить ствол дерева. Если вы живёте в суровом климате, не забудьте обернуть нижнюю часть ствола мешковиной или другим материалом для препятствования промерзанию дерева. Зафиксируйте обертку скотчем. Это хорошо защитит яблоню от сильных морозов.