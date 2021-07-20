Золотой унитаз обнаружили при обыске в доме задержанного за взятки главы ГИБДД Ставрополья

Задержание на Ставрополье подозреваемых во взяточничестве и коррупции руководителя ГИБДД Алексея Сафонова и его подчиненных начало обрастать подробностями. Организованное преступное сообщество "работало" с 2017 года. Сумма взяток, которые брались на дорогах региона не раскрываются, однако известно, что только за беспрепятственный проезд машин с зерном группировка во главе с Сафоновым получила почти 20 миллионов рублей.
19 июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Сафонова и членов его группы за получение взятки в особо крупном размере. В доме задержанного бывшего главы ГИБДД, который представляет собой особняк в два этажа с колоннами и золотыми воротами, проводили съемку, которая стала доказательством любви к роскошной жизни. Дом заполнен самыми дорогими предметами, при ремонте использовались эксклюзивные материалы - в комнатах убранство из лепнины и фресок на потолках.
Глава ГИБДД поставил в своей уборной золотой унитаз, душевую кабину с позолоченными дверями и ванную с золотыми смесителями. Лестницы в доме - из мрамора с позолоченными перилами, висят хрустальные люстры.
Утром 20 июля стало известно о задержании Сафонова и его подчиненных силами собственной безопасности МВД РФ при помощи сотрудников главка по Северо-Кавказскому округу с поддержкой Росгвардии.