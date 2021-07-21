Дети случайно спалили дом на ул. Красной Сибири в Бердске. Подробности ЧП

Вчера, 20 июля, в Бердске произошел серьезный пожар в частном доме по ул. Красная Сибирь. Сообщение о возгорании поступило в начале шестого вечера. Уже через пять минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и выяснили, что горит частный дом и надворные постройки. Через полчаса сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение, защитив соседние жилые строения. Проливка и разбор сгоревших конструкций, для исключения повторного возгорания продолжалась до восьми вечера. В результате происшествия огнем повреждены дом из бруса и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 130 кв.м. При ликвидации возгорания были задействованы 16 человек и 4 единицы техники. Причиной пожара послужила шалость детей с огнем.
Из дома вовремя эвакуировались мать и трое детей, младшему из которых всего один год. Четвертого ребенка не было дома. Предварительная причина возгорания – детская шалость с огнем. Администрацией города семье будет предоставлено маневренное жилье.
Напомним, вчера мы писали, что дом буквально полыхал. Как рассказал бердчанин Александр, на месте ЧП находились пожарные, сотрудники скорой помощи и полиция. Противопожарные действия проходили напротив шинного центра Vianor за ТЦ "Астор" по дороге в микрорайон.
- Деревья уже горят. Сейчас еще и провода начнут. К соседям уже пошло,- комментировал происходящее на видео горожанин.
Исходя из кадров можно заметить, что клубы черного дыма поднялись довольно высоко. Столб черного смога виден с разных точек города.