Максим Сибирский взял 400 рублей и уехал в путешествие на велосипеде из Абакана в Новосибирск и Бердск
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Максим Сибирский взял 400 рублей и уехал в путешествие на велосипеде из Абакана в Новосибирск и Бердск

2:00:327/21/2021,София МальцеваФото: Софии Мальцевой/ предоставлено Максимом Сибирским
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"Самый главный смысл моей поездки - показать, как неравнодушны и приветливы люди на пути." - рассказывает Максим. На путь он потратил почти месяц. Следующая его цель - Сочи.

Максим Сибирский

В Бердск заехал путешествующий по России на велосипеде 34-летний Максим Сибирский. Свое не первое путешествие он начал с Абакана - родного города, а закончить поездку Максим собирается в теплом солнечном Сочи, после того как немного отдохнет на родине.

21 июля редакция “Курьер. Среда. Бердск” взяла интервью у путешественника, в котором он поделился своей историей поездки в Бердск. А также дал несколько советов начинающим путешественникам на велосипедах и рассказал, как можно избежать разных неприятностей с помощью неравнодушных людей на пути.

Изначально у Максима был намечен маршрут Абакан-Новосибирск. Теперь он возвращается домой.

- Я выехал 18 июня с 400 рублями в кармане на односкоростном велосипеде в путешествие по маршруту Абакан - Новосибирск. Проехал Хакасию, Красноярский край, Кемеровскую, Томскую области и доехал до Новосибирска 16 июля. Перечислю города и поселки моего маршрута: Абакан - Черногорск -Шира - Ужур - Шарыпово - Тисуль - Мариинск - Яя - Анжеро-судженск - Томск - Юрга - Болотное - Новосибирск. Цель достигнута, несмотря ни на что, - сообщает на своей странице в Яндекс.Дзене “По России на веле” Максим.

Семья из Хакасии

Сибиряк приезжает в города почти с пустыми карманами, но куда бы он ни приехал - всегда остается накормлен и с крышей над головой.

- Самый главный смысл моей поездки - показать, как неравнодушны и приветливы люди на пути. Вот сегодня меня накормили, приютили, спать уложили и еще в дорогу с собой продукты дали. Даже постирать вещи могу у кого-нибудь. У меня с собой в сумке только: несколько комплектов переодеться, был коврик и спальный мешок, а в Новосибирске мне подарили палатку.

Возвращаясь в Абакан, Максим не весь путь будет проделывать на велосипеде. Потому что в некоторых местах просто нет дороги - сплошная тайга. И лучше всего такие места проезжать на электричке. Также путешественник советует велосипедистам выбирать правильное время года, а к нему - все снаряжение. Теплую одежду и спальный мешок. Помимо этого, необходимо правильно пользоваться картами, чтобы не заблудиться. И всегда поможет умение находить общий язык с людьми, которые всегда помогут и не оставят в беде.

Бердск на Максима произвел приятное впечатление. Путешественника приютила местная жительница со своей дочкой, накормила его и помогла постирать одежду. При этом всех людей Максим находит в социальной сети ВКонтакте, там всегда откликаются приветливые жители.

А сегодня, 21 июля, Максима ждут в Безменово - поселке в Черепановском районе. Готовят баню.

- Я начал ездить на велике только потому, что мне нравится велосипед. Кому-то нравятся лыжи, шахматы, телевизор, а мне велосипед. Поэтому решил так путешествовать, - рассказывает Максим.

Кроме того, Максим не просто так приезжает в города. Он ищет подработку на несколько дней или предлагает помощь людям, которые приглашают его в гости. До этого сибиряк жил в Москве, где занимался разной работой. И там же он полюбил велосипед.

Октябрьский, Новосибирская область

Эта не вся история про путешествие Максима. Редакции сибиряк рассказал очень много интересных случаев, если читателям понравится, “Курьер. Среда. Бердск” опубликует полное интервью.

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