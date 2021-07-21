Максим Сибирский взял 400 рублей и уехал в путешествие на велосипеде из Абакана в Новосибирск и Бердск

В Бердск заехал путешествующий по России на велосипеде 34-летний Максим Сибирский. Свое не первое путешествие он начал с Абакана - родного города, а закончить поездку Максим собирается в теплом солнечном Сочи, после того как немного отдохнет на родине.
21 июля редакция “Курьер. Среда. Бердск” взяла интервью у путешественника, в котором он поделился своей историей поездки в Бердск. А также дал несколько советов начинающим путешественникам на велосипедах и рассказал, как можно избежать разных неприятностей с помощью неравнодушных людей на пути.
Изначально у Максима был намечен маршрут Абакан-Новосибирск. Теперь он возвращается домой.
- Я выехал 18 июня с 400 рублями в кармане на односкоростном велосипеде в путешествие по маршруту Абакан - Новосибирск. Проехал Хакасию, Красноярский край, Кемеровскую, Томскую области и доехал до Новосибирска 16 июля. Перечислю города и поселки моего маршрута: Абакан - Черногорск -Шира - Ужур - Шарыпово - Тисуль - Мариинск - Яя - Анжеро-судженск - Томск - Юрга - Болотное - Новосибирск. Цель достигнута, несмотря ни на что, - сообщает на своей странице в Яндекс.Дзене “По России на веле” Максим.
Сибиряк приезжает в города почти с пустыми карманами, но куда бы он ни приехал - всегда остается накормлен и с крышей над головой.
- Самый главный смысл моей поездки - показать, как неравнодушны и приветливы люди на пути. Вот сегодня меня накормили, приютили, спать уложили и еще в дорогу с собой продукты дали. Даже постирать вещи могу у кого-нибудь. У меня с собой в сумке только: несколько комплектов переодеться, был коврик и спальный мешок, а в Новосибирске мне подарили палатку.
Возвращаясь в Абакан, Максим не весь путь будет проделывать на велосипеде. Потому что в некоторых местах просто нет дороги - сплошная тайга. И лучше всего такие места проезжать на электричке. Также путешественник советует велосипедистам выбирать правильное время года, а к нему - все снаряжение. Теплую одежду и спальный мешок. Помимо этого, необходимо правильно пользоваться картами, чтобы не заблудиться. И всегда поможет умение находить общий язык с людьми, которые всегда помогут и не оставят в беде.
Бердск на Максима произвел приятное впечатление. Путешественника приютила местная жительница со своей дочкой, накормила его и помогла постирать одежду. При этом всех людей Максим находит в социальной сети ВКонтакте, там всегда откликаются приветливые жители.
А сегодня, 21 июля, Максима ждут в Безменово - поселке в Черепановском районе. Готовят баню.
- Я начал ездить на велике только потому, что мне нравится велосипед. Кому-то нравятся лыжи, шахматы, телевизор, а мне велосипед. Поэтому решил так путешествовать, - рассказывает Максим.
Кроме того, Максим не просто так приезжает в города. Он ищет подработку на несколько дней или предлагает помощь людям, которые приглашают его в гости. До этого сибиряк жил в Москве, где занимался разной работой. И там же он полюбил велосипед.
Эта не вся история про путешествие Максима. Редакции сибиряк рассказал очень много интересных случаев, если читателям понравится, “Курьер. Среда. Бердск” опубликует полное интервью.