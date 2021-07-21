Поздравления в День бокса 22 июля: крутым парням и девушкам в перчатках
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Поздравления в День бокса 22 июля: крутым парням и девушкам в перчатках

10:45:327/21/2021Фото: 100cards.ru
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Ты на ринге круче всех, твой силён кулак огромный, сокрушительный успех вскоре ждёт тебя, бесспорно.

22 июля - Международный день бокса
22 июля - Международный день бокса

Международный день бокса — праздник, который мир начал отмечать с 2018 года. Датой празднования считается 22 июля.

22 июля - Международный день бокса

22 июля - Международный день боксаТы боксер, а это значит,
Что сегодня праздник твой!
Тебе желаю сил, удачи,
Чтоб был успешным каждый бой!

Имей и ловкость, и сноровку,
Чтоб всех умело побеждать,
А для того все тренировки
Старайся ты не пропускать!

***

С Всемирным днем бокса
Я вас поздравляю,
На ринге побед
Красивых желаю.

Желаю боксерам
Мужества, силы,
Чтоб все бои
Победными были.

Болельщикам зрелищ
Ярких желаю,
Пусть ваша поддержка
Бойцов вдохновляет.

Пусть во всем мире
Бокс процветает,
Пусть самых сильнейших
Ринг выбирает.

***

Нет мощнее твоих рук,
Их удары сокрушают,
Стоит только сделать хук,
Как соперник вниз сползает.

Брать рекорды день за днём
В праздник бокса пожелаю,
Пусть везёт тебе во всём
И награды осыпают!

22 июля - Международный день бокса
22 июля - Международный день бокса

Ты на ринге круче всех,
Твой силён кулак огромный,
Сокрушительный успех
Вскоре ждёт тебя, бесспорно.

Бокс давно идёт вперёд
Семимильными шагами.
Пусть тебя в нём слава ждёт
Вместе с крупными деньгами!

***

В боксе равных тебе нет,
Твой кулак как будто молот.
Пожелаю я побед,
И душой чтоб ты был молод!

У соперников пусть страх
Пробирается под кожей,
А успех в твоих руках
Всех высот достичь поможет!

***

Ты боксируешь отлично,
В деле равных тебе нет!
Пожелаю безграничных
Феерических побед!

Вслед за титулом и славой
Пусть доход к тебе придёт,
Чтоб гордилась вся держава
Бойцом мощным круглый год!

***

Ты боксируешь отлично —
Это правдивые слова!
И бой устроить фееричный
Ты можешь быстро, на раз-два!

Удача будет пусть с тобой,
Чтоб ты успешно мог сражаться!
И будет пусть твой каждый бой
Только победой завершаться!

Источник, pozdravok.ru

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