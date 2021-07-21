Ждать ли аномальную жару в августе 2021 года? Погода на последний месяц лета в Сибири

Сибирский регион не радует своих жителей стабильным и комфортным климатом. Например, еще сегодня можно поехать на пляж и радоваться лучам жаркого солнца под безоблачным небом, а завтра столбик термометра опустится до 13 градусов из-за затяжного дождя.
В этом году погода все же решила побаловать людей теплом. 2/3 лета уже прошло, впереди последний месяц надежды – август. И многие задаются вопросом, ждать ли аномальную жару, или можно доставать позабытый пуховик.
По предварительным данным синоптиков август встретит аномально жаркой погодой. Отклонение от нормы составит около полутора градусов. Дожди встретят в начале месяца, а в целом дни будут сухие. Если характеризовать августовскую погоду, то ее можно сравнить с капризной девушкой, настроение которой меняется каждый час.
Температурный фон днем будет колебаться от 25 до 27 градусов. Ночью можно насладиться летней прохладой от 12 до 15 градусов. Температура воды в августе продержится на отметке в 22 градуса.
Дожди будут характерно летние – проливные, тропические, сопровождаемые сильными порывами ветра со скоростью 7 м/с. Таких непогожих дней в августе будет как минимум четыре, а уровень осадков составит 46 мм. Поэтому для сибиряков в 2021 году последний месяц считается самым дождливым.
Атмосферное давление будет благоприятным: 755 мм ртутного столба. В целом длина светового дня составит почти 17 часов, поэтому старайтесь как можно больше проводить времени на открытом воздухе, гулять пешком и радоваться жизни.