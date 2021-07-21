Ждать ли аномальную жару в августе 2021 года? Погода на последний месяц лета в Сибири
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ждать ли аномальную жару в августе 2021 года? Погода на последний месяц лета в Сибири

7:20:037/21/2021Фото: Pxfuel
0

По предварительным данным синоптиков август встретит аномально жаркой погодой. Отклонение от нормы составит около полутора градусов. 

засуха, пустыня
Длина светового дня в августе составит почти 17 часов

Сибирский регион не радует своих жителей стабильным и комфортным климатом. Например, еще сегодня можно поехать на пляж и радоваться лучам жаркого солнца под безоблачным небом, а завтра столбик термометра опустится до 13 градусов из-за затяжного дождя.

В этом году погода все же решила побаловать людей теплом. 2/3 лета уже прошло, впереди последний месяц надежды – август. И многие задаются вопросом, ждать ли аномальную жару, или можно доставать позабытый пуховик.

По предварительным данным синоптиков август встретит аномально жаркой погодой. Отклонение от нормы составит около полутора градусов. Дожди встретят в начале месяца, а в целом дни будут сухие. Если характеризовать августовскую погоду, то ее можно сравнить с капризной девушкой, настроение которой меняется каждый час.

Температурный фон днем будет колебаться от 25 до 27 градусов. Ночью можно насладиться летней прохладой от 12 до 15 градусов. Температура воды в августе продержится на отметке в 22 градуса.

Дожди будут характерно летние – проливные, тропические, сопровождаемые сильными порывами ветра со скоростью 7 м/с. Таких непогожих дней в августе будет как минимум четыре, а уровень осадков составит 46 мм. Поэтому для сибиряков в 2021 году последний месяц считается самым дождливым.

Атмосферное давление будет благоприятным: 755 мм ртутного столба. В целом длина светового дня составит почти 17 часов, поэтому старайтесь как можно больше проводить времени на открытом воздухе, гулять пешком и радоваться жизни.

Девушка, сбившая троих детей, сделала заявление
Максакова в купальнике поразила поклонников
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Суд арестовал 18-летнюю студентку, сбившую троих детей
Контрактники беспощадно до смерти забили россиянина
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
погодажарапрогноз погоды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какое лето вам нравится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ждать ли аномальную жару в августе 2021 года? Погода на последний месяц лета в Сибири
7:20:03 7/21/2021
Ждать ли аномальную жару в августе 2021 года? Погода на последний месяц лета в Сибири
На поддержку больниц в коронавирус направят 85 млрд рублей в регионы: Распоряжение Мишустин
7:03:55 7/21/2021
На поддержку больниц в коронавирус направят 85 млрд рублей в регионы: Распоряжение Мишустин
БердскРазбитую рампу перевернут ради безопасности детей на скейтах и самокатах в Бердске
6:50:53 7/21/2021
Разбитую рампу перевернут ради безопасности детей на скейтах и самокатах в Бердске
Новосибирец отказался от выигранной в лотерею квартиры у моря
6:29:24 7/21/2021
Новосибирец отказался от выигранной в лотерею квартиры у моря
Чем известен пророк Илья и почему нельзя купаться после его дня 2 августа 2021 года
6:20:35 7/21/2021
Чем известен пророк Илья и почему нельзя купаться после его дня 2 августа 2021 года
Сколько доплатят пенсионерам и кому с августа 2021 года, ответили в Пенсионном фонде
6:09:34 7/21/2021
Сколько доплатят пенсионерам и кому с августа 2021 года, ответили в Пенсионном фонде
Врач-инфекционист Андрей Поздняков ответил на самые главные вопросы о вакцинации против коронавируса
5:44:23 7/21/2021
Врач-инфекционист Андрей Поздняков ответил на самые главные вопросы о вакцинации против коронавируса
У экс-замдиректора клиники Мешалкина суд отобрал квартиры в Нью-Йорке на 123 млн рублей
5:34:46 7/21/2021
У экс-замдиректора клиники Мешалкина суд отобрал квартиры в Нью-Йорке на 123 млн рублей
Бердск"Ты услышала, как мама кричит?": Шокирующая история Насти Харьковской о жизни с тираном в Бердске
5:31:50 7/21/2021
"Ты услышала, как мама кричит?": Шокирующая история Насти Харьковской о жизни с тираном в Бердске
Кто выдвинулся в Госдуму от Новосибирской области
5:28:44 7/21/2021
Кто выдвинулся в Госдуму от Новосибирской области