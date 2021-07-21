Сумрачное число: Древний ритуал на богатство и успех
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Сумрачное число: Древний ритуал на богатство и успех

8:20:437/21/2021Фото: pxhere
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Не у всех есть возможность заработать миллионы долларов, выходя на сцену или публикуя фото в социальных сетях, а красиво жить хочется практически каждому.

небо
Проведение ритуала часто оказывается очень эффективным

На протяжении всего существования жизнь человека окутывает магия. Проявляется она в форме старинных заговоров или ритуалов. Например, во времена языческой культуры предки поклонялись идолам – божкам в виде животных или изображений мистических людей. С помощью этого поклонения можно было уберечь урожай или скот от мора, вызвать дождь или, наоборот, засуху, стать «невидимым» для врагов.

Но времена идут, все меняется, общество стало развитым, цивилизованным, технологичным и цифровым. Вместе с этой развитостью сменились и приоритеты у самого человека. И если раньше они были более коллективными, семейными, то сейчас у многих основной заинтересованностью является сама личность. А точнее, - ее материальная обеспеченность и финансовый успех. Не у всех есть возможность заработать миллионы долларов, выходя на сцену или публикуя фото в социальных сетях, а красиво жить хочется практически каждому.

Здесь можно выбрать два пути: устроиться на третью работу и посвятить жизнь «дяде» или «тете», или провести одно нехитрое действие, благодаря которому можно быстро разбогатеть. Делать ставки или инвестировать в сомнительные акции не придется. Потребуется лишь обратиться к лунному календарю и выбрать дни, когда небесное светило перейдет в растущую фазу.

Обряд делается в течение семи недель и строго в дни зарплаты

В первую неделю нужно дождаться, когда стрелки покажут 12:07, уйти в укромное место, достать семь монет и пересчитать их семь раз, затем спрятать обратно.

Во вторую неделю надо найти старую купюру и выложить поверх нее эти семь монет, оставив их лежать семь часов.

На третью неделю семь монет кладутся поверх кошелька, а любая купюра из него разменивается и тратится на пожертвования.

Во время четвертой недели можно прикладывать монетки между бровей, когда выходите из дома.

На пятой неделе пишется заговор на листке бумаги: "Себе богатство да удачу нашепчу, богатство на 7 лет заполучу".

К шестой неделе прикармливают молоком и хлебом домового рядом с выложенными монетками.

А на седьмой высыпают соль на блюдце, сверху выкладывают семь монет. Одна монетка всегда носится с собой, а остальные шесть прячут. Каждая монета символизирует год богатства.

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