Новосибирец отказался от выигранной в лотерею квартиры у моря

Покупка единственного лотерейного билета была максимально удачной — житель Новосибирска Валерий Макаров стал обладателем квартиры на берегу моря в лотереи, результаты которой он узнал не сразу.
- Про лотерейный билет я забыл. Затем, когда уже наткнулся на него в кармане, решил проверить. Когда увидел солидный приз, я сначала ничего не понял, — вспоминает Валерий.
Помог выиграть столь ценный приз талисман, подаренный мамой счастливчика, о его силе говорит обладатель солидного выигрыша.
- Думаю, именно он помог мне выиграть. Я чувствую, от него исходит волшебная сила, — добавил житель Новосибирска.
Валерий Макаров — бывший сотрудник МВД, который в настоящее время находится на заслуженной пенсии. В свободное время он ходит на охоту и рыбалку.
От квартиры у моря Валерий отказался, решил воспользоваться деньгами, которые составили стоимость недвижимость — 1,9 миллиона рублей. Деньги будут потрачены на улучшение жилищных условий и приобретение нового автомобиля, рассказали организаторы лотереи.