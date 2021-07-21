Новосибирец отказался от выигранной в лотерею квартиры у моря
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новосибирец отказался от выигранной в лотерею квартиры у моря

6:29:247/21/2021Фото: Pixabay
0

О солидном призе бывший сотрудник МВД из Новосибирска узнал только через месяц после розыгрыша.

Выигрыш в лотерее житель города взял деньгами

Покупка единственного лотерейного билета была максимально удачной — житель Новосибирска Валерий Макаров стал обладателем квартиры на берегу моря в лотереи, результаты которой он узнал не сразу.

- Про лотерейный билет я забыл. Затем, когда уже наткнулся на него в кармане, решил проверить. Когда увидел солидный приз, я сначала ничего не понял, — вспоминает Валерий.

Помог выиграть столь ценный приз талисман, подаренный мамой счастливчика, о его силе говорит обладатель солидного выигрыша.

- Думаю, именно он помог мне выиграть. Я чувствую, от него исходит волшебная сила, — добавил житель Новосибирска.

Валерий Макаров — бывший сотрудник МВД, который в настоящее время находится на заслуженной пенсии. В свободное время он ходит на охоту и рыбалку.

От квартиры у моря Валерий отказался, решил воспользоваться деньгами, которые составили стоимость недвижимость — 1,9 миллиона рублей. Деньги будут потрачены на улучшение жилищных условий и приобретение нового автомобиля, рассказали организаторы лотереи.

Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Что творит сало с организмом: правда и мифы
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
Ученые из Китая определили происхождение коронавируса
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
денежный эквивалентквартира у морявыиграл в лотерею
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы бы взяли квартиру или деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чем известен пророк Илья и почему нельзя купаться после его дня 2 августа 2021 года
6:20:35 7/21/2021
Чем известен пророк Илья и почему нельзя купаться после его дня 2 августа 2021 года
Сколько доплатят пенсионерам и кому с августа 2021 года, ответили в Пенсионном фонде
6:09:34 7/21/2021
Сколько доплатят пенсионерам и кому с августа 2021 года, ответили в Пенсионном фонде
Врач-инфекционист Андрей Поздняков ответил на самые главные вопросы о вакцинации против коронавируса
5:44:23 7/21/2021
Врач-инфекционист Андрей Поздняков ответил на самые главные вопросы о вакцинации против коронавируса
У экс-замдиректора клиники Мешалкина суд отобрал квартиры в Нью-Йорке на 123 млн рублей
5:34:46 7/21/2021
У экс-замдиректора клиники Мешалкина суд отобрал квартиры в Нью-Йорке на 123 млн рублей
Бердск"Ты услышала, как мама кричит?": Шокирующая история Насти Харьковской о жизни с тираном в Бердске
5:31:50 7/21/2021
"Ты услышала, как мама кричит?": Шокирующая история Насти Харьковской о жизни с тираном в Бердске
Кто выдвинулся в Госдуму от Новосибирской области
5:28:44 7/21/2021
Кто выдвинулся в Госдуму от Новосибирской области
Кто принес ризу Господню? История празднования положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля 2021 года
5:20:27 7/21/2021
Кто принес ризу Господню? История празднования положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля 2021 года
Каждому россиянину пообещали по 10 000 рублей в месяц
5:06:06 7/21/2021
Каждому россиянину пообещали по 10 000 рублей в месяц
Впервые в Новосибирской области выявили 201 заболевшего коронавирусом 21 июля 2021
5:02:10 7/21/2021
Впервые в Новосибирской области выявили 201 заболевшего коронавирусом 21 июля 2021
Свалку бараньих кишок и шкур после Курбан-Байрама 2021 нашли жители Санкт-Петербурга
4:55:48 7/21/2021
Свалку бараньих кишок и шкур после Курбан-Байрама 2021 нашли жители Санкт-Петербурга