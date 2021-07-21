Яростная магнитная буря обрушится на землян в конце июля 2021 года: Даты бури и последствия

Июль 2021 года характеризуется учеными-синоптиками как один из самых аномально-жарких месяцев в году. Это связано не только с общим климатом планеты, но и с активностью на поверхности солнца. В последнее время все больше и больше участились взрывы, мощность которых настолько разрушительна, что пагубное излучение достигает Земли в считанные минуты. Верхние слои атмосферы не справляются со своей функцией защиты. Лучи проникают в самое сердце планеты, создавая геомагнитные волнения.
Последствия геомагнитных волнений для человечества весьма разрушительны. Выходит из строя техника, электрические приборы, системы коммуникации. Неполадки в системе могут повлечь за собой не просто сбой в нормальной работе, а мелкие катаклизмы, которые приведут к апокалипсису!
Например, если из строя выйдет пульт управления атомной электростанцией, это может привести к локальному пожару. Пожар расплавит активную зону реактора, произойдет взрыв. Мощность взрыва можно приурочить к мини-ядерной бомбе. Ведь сила разрушения и загрязнения после нее будут такими же. Радиоактивные загрязнения сделают непригодной для жизни огромные территория, а последствия в виде генетических мутаций будут преследовать не один десяток лет.
Но солнцу все равно, чего ждет судьба человечества. Магнитные волнения продолжаются, и с каждым днем становятся все сильнее и сильнее.
Ученые делают прогноз, что в 29 июля 2021 года будет наиболее яркая магнитная буря. Уже сейчас следует придерживаться рекомендаций, которые позволят пережить негативное влияние солнца.
В первую очередь, необходимо запастись лекарствами и контролировать уровень артериального давления. Во-вторых, перенести все важные дела на август. Больше высыпаться и пить жидкости. Отказаться от алкоголя, острой и жирной пищи. Избегать длительного пребывания на солнце. Пить успокаивающие травяные чаи. Можно уехать за город в лес.