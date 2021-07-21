Точный лунный календарь садовых и огородных работ на конец июля 2021 года: Подходящие дни для сбора урожая и внесения подкормок
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Точный лунный календарь садовых и огородных работ на конец июля 2021 года: Подходящие дни для сбора урожая и внесения подкормок

10:20:007/21/2021Фото: pxhere
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Самый жаркий месяц лета подходит к концу, — это значит, что нужно успеть доделать начатые работы, и может быть даже сделать что-то новое. Главное, чтобы это было в гармонии с лунным календарем.

баклажаны
Совсем скоро настанет горячая пора сбора урожая и заготовок

В Древние времена у людей не было технологических разработок, которые бы позволяли исследовать окружающий мир. Но были различные знания, передающиеся из поколения в поколение. Одни из таких знаний заключались в лунном календаре. От фаз ночного светила зависели не только многие процессы на Земле, но и физическое, и моральное здоровье человека. На Луну делали обряды, связанные с успехом и богатством, гадали на суженного и даже лечились от тяжелых недугов.

Традиция обращаться к лунному календарю сохранилась и по сей день. Но наибольшей популярностью она пользуется у дачников для проведения садовых и огородных работ. Самый жаркий месяц лета подходит к концу, — это значит, что нужно успеть доделать начатые работы, и может быть даже сделать что-то новое. Главное, чтобы это было в гармонии с лунным календарем.

21 июля – растущая Луна в Стрельце. Этот день неблагоприятен для посева. В противном случае урожай будет незначительным или вовсе слабым. Рекомендуется отдать предпочтению работе с землей и уборке на грядках. Можно заняться заготовками на зиму.

22, 23 июля – растущая Луна в Козероге. Урожай будет всходить медленно, но при этом иметь хорошую корневую систему и мощный стебель. День подойдет для посадки многолетних культур.

24, 25 июля – полнолуние в Водолее. Крайне неблагоприятный день для посадки урожая, но можно экспериментировать с прививанием культур, так как могут получиться аномальные растения.

26-28 июля – убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный день для того, чтобы получить наивкуснейший урожай. Следует сделать акцент на посеве. Но не возбраняется и подкормка растений. Можно поливать, но главное не переборщить с этим делом.

29, 30 июля – убывающая Луна в Овне. В этот день не рекомендуется сажать растения, так как можно получить больные и вялые культуры. Но зато подойдет для уборки в огороде, хозяйственных работ по участку.

31 июля – убывающая Луна в Тельце. Выходной день благосклонен к тому, чтобы заняться абсолютно всеми видами работ в саду и огороде. Вся деятельность принесет высокий результат, а урожай будет на радость максимально плодородным.

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