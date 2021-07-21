Остренькие кабачки для удивления гостей

Невозможно представить роскошное домашнее застолье без заготовок на зиму. Каждая уважающая себя хозяйка, даже которая не имеет собственного земельного участка, должна приобрести пикантные овощи для засолок. На сегодняшний день можно пользоваться не только старинными бабушкиными рецептами, но и советами из Интернета, как замариновать тот или иной вид урожая. А самой изысканной культурой из всех представленных является кабачок.
В народе кабачок прозвали «тещин язык» за то, что его подают острым. Ведь под жгучей приправой как раз и раскрываются все вкусовые ноты этого овоща. Существует рецепт, который позволит сделать кабачок не просто закуской, а самостоятельным блюдом на столе в качестве гарнира или даже деликатеса. Всего один кабачок для того, чтобы удивить своими кулинарными способностями гостей!
Для приготовления понадобятся молодые кабачки, помидоры, болгарский и стручковый перцы, чеснок, соль, сахар, разведенный уксус и подсолнечное масло.
Время приготовления овоща составит около 35-ти минут. Выбирать плод для блюда следует с нежной кожицей, поэтому кабачок подают прямо с огорода.
Все ингредиенты, кроме кабачка, режут маленькими кубиками или измельчают в блендере. Не переборщите со скоростями, иначе можно получить кашеобразную массу непрезентабельного вида. Пока ингредиенты тушатся в кастрюле, кабачок нарезают не большими полосками.
К ингредиентам добавляют соль, сахар, уксус и тушат примерно 20 минут. Далее добавляют кабачок, и тушат еще 15 минут. Следите за плотностью кабачка, он не должен стать желеобразным! Проваренную массу разливают по стерилизованным банкам, закручивают крышкой и ставят остывать вверх дном под одеяло.
Блюдо можно подавать к столу через пару дней.