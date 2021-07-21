На поддержку больниц в коронавирус направят 85 млрд рублей в регионы: Распоряжение Мишустин

Распоряжение о выделении 85 миллиардов рублей в региональные системы здравоохранения подписал возглавляющий правительство России Михаил Мишустин.
- Такая поддержка позволит своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд рублей, - пишут на сайте правительства РФ.
Минздраву дано указание в течение месяца подготовить документы и заключить договоры с региональными ведомствами. Контроль за эффективностью расходования средств также возложен на Министерство здравоохранения.
- Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, – отметил Михаил Мишустин.